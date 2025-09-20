Escrutinio definitivo: El martes se conocería si Ávila o Gancedo ocuparán una banca en el HCD

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires continúa con el escrutinio definitivo y ahora es el turno de abrir urnas a pedido de los apoderados de las fuerzas que compitieron el 7 de septiembre. En ese sentido, se estira la definición de los resultados en varios municipios.

En nuestro caso, si bien estaría todo contado, de todos modos hay que esperar para la información oficial general, donde finalmente sabremos para quién será la banca que disputa La Libertad Avanza con Agustín Gancedo y Nuevos Aires con Carlos Avila.

“Hágase saber a los apoderados, que a los efectos de dar cumplimiento con el artículo que antecede, deberán comparecer el 19/9/25 a las 15 horas en las dependencias del Pasaje Dardo Rocha, con los certificados de escrutinio originales de las mesas en cuestión para proceder a la apertura de las urnas a los efectos de extraer las actas o certificados de escrutinio respectivos o, en su defecto, las actas de escrutinio que pudieren hallarse en su interior. Si dichos documentos resultaren válidos, se realizarán las operaciones aritméticas pertinentes para su aprobación”, indicaron en el organismo.

Las urnas que se abrirán son:

• Berazategui: mesas: 83, 86 y 92

• La Matanza: mesa 739

• Lomas de Zamora: mesas 197, 375 y 398

• San Nicolás: mesas 122 y 329

• Bahía Blanca: mesas 122 y 724

• Gral. Belgrano: mesa 29

• Gral Madariaga: mesa 59

• Gral. Pueyrredon: mesa 1019

• Villarino: mesas 30 y 36

• Monte: mesa 57

• Rauch: mesa 42

En tanto, se rechazó las solicitudes de aperturas de urnas efectuadas de:

• Berazategui: mesas 50, 135, 138, 304 y 448

• Berisso: mesa 200

• La Matanza: mesa 9202

• Gral. Guido: mesas 6 y 8

• Gral. Pueyrredon: mesas 653

• Monte Hermoso: mesa 14

Desde la Junta indicaron que “producida la apertura de la urna y en caso de no encontrar la documentación respaldatoria, se procederá a efectuar el escrutinio mediante el recuento manual de los sobres de votación y las boletas partidarias”.

Asimismo, detallaron que “de dichas operaciones se labrarán las actas correspondientes, que deberán incorporarse al escrutinio definitivo, hecho, deberá comunicarse a la Secretaría de Modernización y Dirección Técnico Electoral, a sus efectos”.

