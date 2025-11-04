Escrutinio definitivo en PBA: Los resultados se conocerán en las próximas horas

4 noviembre, 2025 0

Concluyó el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires, aunque restan algunos detalles para la difusión final de los resultados. Fuentes electorales indicaron que falta la elaboración de la resolución final por parte del juez Alejo Ramos Padilla. La misma podría conocerse en las próximas horas.

En la provincia de Buenos Aires restaba escrutar el 1% de los votos y la diferencia que favorecía a la lista de La Libertad Avanza de Diego Santilli sobre Fuerza Patria de Jorge Taiana era de 46.600 votos (0,54%).

A las 384 mesas pendientes podían sumarse “aquellas mesas que presenten deficiencias que impidan su carga al sistema, ya fuere por carencia de dicha documentación, o por presentar evidentes errores de hecho”, según establece la resolución.

Aunque la diferencia parecía difícil de revertir, por el momento fuentes judiciales mantienen el hermetismo sobre los resultados. En el peronismo dejaron entrever que la diferencia podría reducirse a 20 mil votos, pero sin modificar el reparto de bancas.



