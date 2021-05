Escudero: “Tenemos 18 camas que pueden servir para alivianar a la Clínica Hispano y al Hospital Municipal”

Pablo Escudero, Presidente de Policoop, dio detalles a LU 24 sobre la actualidad que atraviesa la Cooperativa en materia sanitaria, destacando que no tienen la posibilidad, hasta el momento, de albergar a pacientes con coronavirus por la falta de oxígeno. Pero igual, aseguró que su organización brinda apoyó al resto de los establecimientos para descomprimir sus guardias.

Escudero, dijo: “Ustedes saben que costó mucho organizar la Cooperativa y acomodarle las habitaciones económicamente, desde el principio de la pandemia dejamos en condiciones por si pasaba algo. En la primera ola no se tuvo que usar, ahora estamos complicados con el oxígeno central que es un recurso monetario millonario”, y agregó “en el último viaje se lo planteábamos a Carmela Moreau (Diputada Nacional del Frente de Todos), que era lo que necesitábamos para abrir”.



Ante esta dificultad, el Presidente de Policoop aseguró que siguen acomodando las habitaciones para poder albergar a los pacientes con coronavirus. Entendiendo la complejidad del contexto y la necesidad de brindar soluciones rápidas, una de las posibilidades que planteó ante el colapso sanitario, fue la ofrecer al resto de las Instituciones del Distrito la posibilidad de utilizar sus instalaciones para internar a los individuos que padecen enfermedades menores.

“Empezamos a gestionar las bases de oxígeno y estamos complicadísimos en conseguirlos. Se llamó a Región Sanitaria y a nivel local no pudimos conseguir nada, con Diego Rodríguez, Administrador del Hospital, estamos viendo que solución le podemos dar”, destacó.

“Si nosotros conseguimos los envases de los tubos de oxigeno como poder rellenarlos y completarlos, esa parte ya está, pero no pudimos conseguir los envases. Por ende se habló con la Región, estamos en pandemia y complicados, nosotros tenemos un sanatorio que limpiamos todos los días como si tuviéramos gente internada”, se lamentó.

“Con serenidad necesitamos que nos ayuden a conseguir los envases de oxígeno. Precisamos que nos manden las cosas ya de la parte de Provincia, esto es minuto a minuto”, aclaró.

“Tenemos 18 camas para arrancar, que pueden servir para alivianar a la Clínica y al Hospital Municipal. Podemos internar a gente en traumatología, tenemos médicos y guardia las 24 horas. Se le hace la internación ahí y eso permite descomprimir camas en los lugares más complejos”, manifestó.

“En nuestra guardia activa tenemos cuatro camas de observación, hay gente que ha estado de un dia para el otro, para no saturar las otras guardias que se internen en nuestras instalaciones, que hagan todo lo que tienen que hacer y que el paciente vaya a su domicilio. Lo estamos haciendo para descomprimir la guardia en otros lugares”, aseguró.

En cuanto a cómo seguirán sus gestiones, dijo que “coy a hablar con Provincia, me dijeron que estaban fabricando tubos de oxigeno porque hay localidades chicas que se manejan con ellos. Que nos manden eso y nosotros nos arreglamos con los condensadores”.

“Mañana hablo con el Intendente y con Región Sanitaria por si hay que hacer algún convenio con el Municipio para tener los concentradores de oxígeno. Que nos ayuden a dar la media vuelta de arranque, si quieren después cerramos el senatorio y lo volvemos a abrir cuando podamos”, declaró.

“Hoy estamos en pandemia, los papeles estarían sobrando, necesitamos una solución rápida. Es un favor lo que le está haciendo Policoop a la provincia para que tengan una cama más, estamos trabajándolo sin descanso hasta que lo podamos lograr”, concluyó.

