Escudero y el servicio a PAMI: “Nosotros estamos contentos, y los abuelos contenidos”

27 octubre, 2021 Leido: 18

El titular de Policoop, Pablo Escudero, expresó su alegría por la posibilidad de prestar servicios de emergencias y traslados a una población de entre 10.000 y 12.000 afiliados a PAMI, ratificando el anticipo de LU 24 que será anunciado formalmente mañana jueves por autoridades de la obra social y que se pondría en marcha ya desde el 1 de noviembre.

“Trabajamos mucho tiempo para esto, absorbiendo una demanda que no se estaba cumpliendo junto con el SAME, y lo que haremos será tomar las emergencias, traslados y traslados programados. Se buscará mejorar el servicio, con telefonistas las 24 horas y números locales, y por supuesto seguir trabajando en conjunto con otros actores del sistema porque se trata de dar respuesta a las emergencias”, sostuvo Escudero.

Uno de los momentos fundamentales de la prestación del servicio tiene que ver con la atención del primer llamado, cuando la persona o su familiar se encuentra con la situación de emergencia. En este sentido, el presidente de Policoop advirtió que “se trata de recibir los datos básicos, como el número de teléfono desde donde se llama para recuperar la comunicación en caso de corte o inconveniente, el domicilio –sin coordenadas, porque estamos todos acá en Tres Arroyos- y por supuesto, si es un código rojo la ambulancia ya está saliendo como hacemos ahora. Después se sigue avanzando con otras cuestiones, pero cuando nos llaman de un domicilio se va sin demora. Por supuesto los datos y las estadísticas se van a tomar, y lo importante es que la gente sepa que atenderemos, con este servicio, emergencias, no consultas a domicilio. Para eso habrá otras prestaciones”.

“Este es un espaldarazo importante para la cooperativa porque se podrán incorporar recursos humanos en todas las áreas, y además buscaremos solucionar, armando todo el servicio, otras demandas como la internación domiciliaria. Estamos muy contentos, la gente sabe todo lo que hemos pasado. Y lo más importante es que los abuelos se sientan contenidos”, consideró Escudero.

Además, no descartó que con apoyo nacional se puedan desarrollar otras inversiones que apunten a reforzar el nuevo servicio.

