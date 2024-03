Escudero y la suspensión de cooperativas: “Este Gobierno tiene mucho odio”

28 marzo, 2024

“Este Gobierno tiene mucho odio”, afirmó a LU 24 Pablo Escudero, presidente de Policoop y referente de GESTA, tras el anuncio de la suspensión de miles de cooperativas creadas entre 2020 y 2022 hecho este miércoles por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Adorni adelantó que “el Ministerio de Capital Humano va a depurar el padrón del sistema de cooperativas”.

En concreto, el Gobierno nacional “va a suspender la operatoria de las que fueron creadas entre 2020 y 2022″ y pondrá bajo la lupa a miles más: “Se va a inspeccionar a 4.355 cooperativas creadas en 2023 y se va a retirar para operar a 11.853 que habían sido suspendidas en 2019 y que, por alguna razón que no comprendemos, la administración anterior (de Alberto Fernández) decidió seguir financiando”.

“Son complicadísimos, meten a todas las organizaciones en la misma bolsa, por ese odio que tienen. No se entiende y duele”, sostuvo.

“Hay muchas cooperativas que se formaron por la necesidad económica de poder trabajar. GESTA nació para ayudar a un montón y poder llevarlas al día con sus balances y la organización del trabajo, es injusto para muchas nuevas”, consideró.

Asimismo, aseguró que “nosotros pagamos un montón de impuestos y en balances grandes es mucha la plata que va al Estado. A su vez le estamos bancando PAMI en Tres Arroyos porque estamos en valores negativos”.

“Hay S.A. que se han formado para estafar gente, como pasó con el sanatorio, y son señores. Entonces, midan a todos con la misma vara. Si alguna se mandó una irregularidad que la pague, pero las cooperativas tienen más de cien años en el mundo y hay de todo tipo de servicio”, remarcó.

“Es una pavada lo que están haciendo, no sé por qué le generan miedo a la sociedad, nosotros vamos a seguir dando pelea”, finalizó.

Volver