E.A.T.A: Capacitarán a egresados en manejo de tecnología agropecuaria

Ya está en marcha un proceso para que, a partir del año próximo y en la sede de la Escuela Agropecuaria, se brinden distintas capacitaciones a los jóvenes egresados de esa institución y de la localidad de Orense sobre el manejo de la nueva tecnología que incorporan los equipos para laborar la tierra.

José Dam así informó a LU 24 respecto a la idea y dijo que la motivación es “para que consigan trabajo, para que aprendan profesionalmente actividades vinculadas con el campo”.

“Siempre pensando a esta altura de mi vida ver que puedo hacer para la sociedad, una noche se me ocurrió planteármelo, creo que nos falta educación y la tecnología está en todos lados y averiguando con la gente de Rural Ceres, ellos tienen un programa, y el otro día en la inauguración de las nuevas instalaciones, de la firma, nos encontramos también con la directora del colegio de Orense y el director de la EATA, quien ofreció el lugar para implementar el curso desde marzo del año próximo”.

Hoy la tecnología avanzó y lo sigue haciendo por lo qué mejor que los chicos puedan formarse, y darle la posibilidad de darles, con el apoyo de la Municipalidad y otras empresas como una de fertilizantes en Argentina ofrecieron su ayuda, por lo que haremos todo lo posible”.

Dam también dijo que “una persona muy allegada a la familia nuestra que la han nombrado gerenta de Burgwagen en Tres Arroyos”.

