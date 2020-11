Escuela Agropecuaria: Comenzaron las actividades de re vinculación para los alumnos

16 noviembre, 2020 Leido: 128

Conforme a las medidas dispuestas por el Ministerio de Educación, en el día de hoy comenzaron las actividades de re-vinculación en los establecimientos educativos y por ello LU24 dialogó con Alejandro Mohamed, director de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos.

Según informó el educador, no se trata de actividades académicas, ni de clases en el aula, sino que las condiciones que puso el Ministerio se basa en que se trate de tareas de re-vinculación al aire libre. “A nosotros nos gustaría hacer más, pero lo que han permitido hasta ahora, es que los alumnos se puedan reencontrar en grupos de a diez, en la escuela durante una hora y media para que todos aquellos que no tuvieron la posibilidad en cuarentena de compartir con sus pares momentos, reflexionar con sus pares y vincularse con la escuela, puedan hacerlo”.

Destacó que es una actividad optativa tanto para la escuela como para los alumnos, y lo que se permite es la conformación de hasta 3 grupos de diez alumnos, y por parte dela E.A.T.A. decidieron conformar dos grupos por turno, para manejarse con más comodidad y seguridad. Por lo tanto, se conformaron en esta mañana dos turnos de dos grupos cada uno, o sea que esta mañana se recibieron 4 grupos.

Estas actividades son para todos los alumnos, tanto primaria y secundaria, pero no involucra a los niveles inferiores. En el caso de los alumnos de 6to de primaria y 6to de secundaria los encuentros son de uno por semana hasta que finalice el ciclo lectivo, pero para los demás grados serán un único encuentro.

Mohamed se expresó contento al reabrir las puertas de la escuela a los alumnos, ya que con toda esta inactividad, reverdeció “parece un parque nacional” dijo, ya que la naturaleza ha hecho su trabajo sin el transito comunitario que se daba habitualmente brindando clases. Por otra parte también destacó la energía de los docentes que “fue altísima para estas actividades”, teniendo la opción de decidir participar o no, casi en su totalidad decidieron reincorporarse.

Para poder concretar ésta re-vinculación, comentó que el protocolo se desarrolló durante mucho tiempo y fue presentado a inspección, que entre otras medidas permite el distanciamiento de dos metros entre los alumnos, todos con barbijo, el docente con barbijo y mascara de acetato, permanente uso de alcohol y gel, lo calificó como una “batería de medidas de seguridad e higiene” muchas más que las que se pueden encontrar en un supermercado o una plaza.

El director de la institución expuso que el enfoque que se está llevando de éstas actividades es trasmitir una mirada positiva, resiliente de este contexto, intentando revertir los aspectos negativos de la pandemia como la incertidumbre permanente que se ha vivido y se sigue viviendo, tanto en chicos como en adultos y sus consecuencias psicológicas.

Volver