Escuela N° 1 y la presencialidad con protocolos: “Los chicos se han adaptado a esto más que los adultos”

30 marzo, 2021

Con una semana de alternancia entre la presencialidad y el hacer tareas desde sus casas, los niños que asisten al nivel primario de Tres Arroyos, están concurriendo a las instituciones educativas casi con normalidad. Eugenia Rivero es la Secretaria de la Escuela N° 1, y LU24 le consultó sobre cómo está transcurriendo, luego de prácticamente un mes del inicio de clases, el ciclo lectivo 2021.

Es por ello, que Eugenia explicó “nos estamos manejando con el protocolo que llego de provincia, tenemos dos ingresos, uno por puerta principal y otro por el CEF, donde hacemos la toma de temperatura, registramos a los alumnos y nos entregan las declaraciones juradas” y además comentó que en el caso de la Escuela Primaria N° 1 “tenemos dos burbujas por año, tenemos 18 secciones, y contamos con una matrícula de 446 alumnos, así que es todo un desafío institucional para nosotros”.

Con respecto a los cuidados que están teniendo todos los que concurren a la institución sostuvo “nosotros como docentes contamos con todos los recaudos que tenemos que tener, barbijo y mascara y los chicos con sus barbijos, y el permanente uso de alcohol en gel”. En ese sentido, resaltó que “es increíble como los chicos se han adaptado a esto, más que los adultos” comentando además que están siempre dispuestos a la toma de temperatura y desde los más chiquitos son conscientes de la necesidad de usar permanentemente alcohol en gel.

Por otra parte, se refirió también, en cuanto a los cuidados que se deben tener “hay un protocolo en el cual no se pueden ingresar mochilas, por lo que nosotros decidimos que traigan bolsitas de tela, o mochilitas de tela”.

La presencialidad se alterna en semanas, “trabajamos una semana presencial y una no presencial” por lo que también en algunos casos tanto los alumnos y los docentes deben realizar actividades desde la virtualidad.

También hizo mención a la situación que se atravesó en diferentes escuelas con respecto al faltante de personal auxiliar, y explicó “tenemos auxiliares dispensados por la edad o por cuestiones de riesgo, pero el consejo escolar nos facilitó otros servicios de auxiliares” por lo que hoy por hoy, se está trabajando casi con normalidad.

Para finalizar, Eugenia Rivero comentó sobre la situación de los comedores, que ahora se ven suplantados por la entrega de bolsones a las familias, “ahora como los comederos no están funcionando se hace entrega de los bolsones alimenticios, que llegan una vez por mes y se los entregan en la escuela a la familia” expresó.

