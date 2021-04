Escuela N° 502: “los chicos entienden absolutamente todo y respetan muy bien los protocolos” dijo la Directora

19 abril, 2021

Delia Botte es la Directora de la Escuela Especial N° 502, y comentó en LU24 sobre cómo se está manejando la institución con la presencialidad en éste ciclo lectivo 2021 y además, dio su opinión sobre los dichos del Presidente Alberto Fernández sobre los niños con discapacidad y que “no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan”.

“En la escuela estamos trabajando muy bien, estamos respetando todo lo del plan jurisdiccional y todos los protocolos establecidos” sostuvo en primer lugar la Directora del establecimiento y añadió “cada grupo conforma una burbuja donde tienen sus horarios de ingreso distintos, y tienen su entrada por un lugar y salida por otro lugar de la institución”.

Asimismo, y dejando a entrever su posición ante los dichos del presidente, indicó que “se está trabajando muy bien, los chicos con necesidades educativas especiales entienden absolutamente todo y respetan todo muy bien, se quedan con su barbijo, dejan distancia de sus docentes, alcohol en gel, se hace la ventilación y desinfección de las aulas”. Delia Botte, además manifestó que “tienen clases todas las semanas, a veces tienen dos horas en la mañana y dos horas a la tarde respetando las 4 horas diarias, porque tienen tanto la parte pedagógica como la laboral”.

Por otra parte, la encargada de la Escuela Especial N° 502 lamentó “que no se tomen las medidas de poder darles desayuno y merienda, porque sería importantísimo, pero traen a lo mejor un paquete de galletitas que no pueden compartir, o las docentes les entregan galletitas para cada uno”.

La Escuela N° 502, según lo expresó Delia Botte, cuenta con una curricula de “125 alumnos pero hay muchos alumnos que están en inclusión, que asisten a los distintos niveles de primaria, secundaria en otras instituciones”.

Puntualizando en los dichos del presidente Alberto Fernández, que en una entrevista en Radio 10 expresó: “todo este tiempo he hablado con maestras de escuela de chicos con capacidades diferentes, de lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos, que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan”, la directora de la institución tresarroyense manifestó “yo como persona, no como Directora de una Institución, y de una Escuela Especial, obviamente me cayó muy mal, después cada uno tendrá su opinión, pero en base a lo que yo escuché, me cayó mal, porque nuestros alumnos entienden absolutamente todo lo que nosotros le pedimos, son súper respetuosos con el protocolo, saben que tienen que cuidarse, todo lo que se les explico a las familias y a los alumnos, se cumple todos los días en la escuela” y finalizó “para los chicos es una rutina, saben que tienen que esperar que les tomen la temperatura, y demás”, como así también sus familias advierten si se encuentran con algún malestar de salud, y tienen muchos cuidados, de la misma forma, en el servicio de transporte.

