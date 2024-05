Escuelas rurales sin gas: el gobierno nacional no lo compró y Tres Arroyos está perjudicada

30 mayo, 2024

Los consejeros escolares Gabriela García y Cristian Lagrecca, están en tratativas durante esta semana para solucionar una problemática que vienen sufriendo las escuelas del distrito, sobre todo las rurales. Se trata de la falta de gas envasado desde mediados de mayo en algunas instituciones.

El Gobierno Nacional es el encargado de realizar la compra para abastecer a las escuelas, este mes no se compró la cantidad suficiente y normal para esta época, por eso las escuelas rurales que utilizan gas envasado no llegaron a cumplir con el consumo necesario para tener este servicio tan importante.

Esto es un gran problema, ya que muchos chicos y chicas almuerzan en las escuelas y la comida de muchas de ellas sale de la cocina centralizada. De ahí viaja hasta los comedores destinados, pero llega en una temperatura que no es la adecuada para que los chicos y las chicas puedan tener su plato de alimento caliente en invierno.

El intendente Garate estuvo hoy presente en la Escuela N°13, una de las rurales afectada por la falta de gas.

“Desde mediados de mayo no hay gas para que los chicos y trabajadores de la comunidad educativa puedan tener un espacio calefaccionado y comida caliente en el comedor. El gobierno nacional no puede hacer recortes en las escuelas, todos sabemos el gran esfuerzo que hacen para mantener sus matriculas. No comprar el gas suficiente para el abastecimiento es que los chicos pasen frío en el aula, y que no tengan una bebida y comida caliente garantizada en el día.” Aseveró el intendente Pablo Garate. En la visita a la escuela acercaron caloventores para poder templar el edificio y que todos estén en mejores condiciones.

Ante esta situación, la presidenta del consejo escolar Gabriela García y el tesorero Cristian Lagrecca se comunicaron con YPF para regularizar la situación teniendo una respuesta positiva por parte de las autoridades, que se comprometieron a solucionarlo mañana mismo. Además, elaborarán un listado de las escuelas que tengan este problema.

“La quita de subsidios y el desabastecimiento que se está viendo en distintas partes del país también se refleja en Tres Arroyos, este servicio debería ser garantizado por el estado nacional, para todas las escuelas del distrito, incluyendo nuestras escuelas rurales” expresó el consejero Lagrecca.

