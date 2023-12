Escuelas tras el temporal: ¿qué pasará con las clases?

19 diciembre, 2023

El temporal provocó severos daños en varias escuelas del distrito de Tres Arroyos y las actividades se reanudarán este miércoles “en algunos establecimientos”. Así lo indicó a LU 24 el consejero escolar Lucas Britez.

“Desde el domingo a las 6:30, junto a la arquitecta de Infraestructura, los consejeros estamos viendo cuál es la situación particular de cada una. Hay escuelas que están en condiciones óptimas y otras no”, explicó.

“En la zona rural tenemos varias instituciones afectadas. En la 43 se voló el techo, es la más damnificada junto a la Agraria 1 (ex Colegio Argentino Danés). Lamentablemente los chicos no van a poder terminar el ciclo lectivo ahí y tendremos que buscar algún otro edificio para que puedan asistir a clases. Traerlos a la ciudad será complejo”, expresó.

“En la 15 se voló medio techo de la galería que da a calle Sadi Carnot, pero debajo hay una loza por lo que si tendrá clases porque no hay problemas de ingreso de agua”, afirmó.

En tanto, contó que “en la 501 cayó un ciprés sobre el techo, hoy el personal de la Municipalidad, que está haciendo un trabajo excelente, pudo terminar de retirarlo. Hay que cambiar las chapas, pero no ingresó agua al establecimiento”.

“Ahora la arquitecta debe evaluar todos los daños, armar un legajo para elevar a la Provincia y comenzar a gestionar los fondos”, finalizó.

