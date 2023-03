Espacio Artístico Independiente: Nuevos talleres y pedido de lugar para ensayar

17 marzo, 2023

Belén Altamirano hace un tiempo convocó a músicos tresarroyenses para formar una orquesta y en 2022 incorporaron trabajo con coros, brindando un recital a fin de año en el marco del Espacio Artístico Independiente que conforman esos dos combos.

En contacto con LU 24, Altamirano dijo que “nuestro repertorio es de música académica, pero queremos llegar a todos, ya que se ha creado un ambiente y un público precioso, por lo que vamos a continuar, incorporando nuevos talleres, para todas las edades”.

“Este año haremos un desdoblamiento en la orquesta para niños, primero un ensamble, para acostumbrar a quienes inician a tocar con otros, y en un grupo más avanzado, continuaremos con la orquesta, igual que el año pasado”, explicó.

“Observé que hay mucha gente que canta sin leer partituras, por lo que es necesario según mi opinión poder “leer el idioma” de la música, por lo que abrí un taller al respecto, para adultos y continuamos con el taller para chicos”, argumentó Altamirano.

Buscando un nuevo lugar para ensayos

“La orquesta ensaya por ahora en el Centro Vasco, y pronto quedará sin su lugar al igual que nosotros, por lo que hago un llamado a la solidaridad para que alguien nos pueda facilitar un espacio para poder ensayar, son unos 20 músicos, lo ideal es que no sea tan grande pero que tenga acústica. Sé que hay muchos espacios en Tres Arroyos y tal vez no he dado con la gente correcta”, dijo.

Para aportar información o requerir más datos, Belén dejó su teléfono, 2983- 345253.

