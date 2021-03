Espacio de arte Quelaromecó: Tinta, magia y flores por Alicia Fandiño Casanovas

19 marzo, 2021 Leido: 14

La artista Alicia Fandiño Casanovas, se encuentra exponiendo desde el día de ayer, en el Espacio de Arte Quelaromecó, y contó a LU24 como se desarrolló su carrera, para luego explicar cómo surgió esta muestra de dibujos y pinturas.

“Me formé como dibujante científica de lo cual trabaje muchos años, mis dibujos estaban hechos para las diferentes floras del país, hay varios publicados en la Flora patagónica, en la Flora de San Juan, en la de Chaco, Paraguay”, relató en primer lugar, y además detalló “el trabajo científico es un trabajo muy lindo por momentos, pero poco creativo, porque las plantas tienen una forma determinada, y tiene que notarse que es una planta y esa planta específicamente, por lo que hay poco espacio para la imaginación a pesar de ser un trabajo totalmente creativo”.

En cuanto a su carrera artística, e íntimamente relacionada con las plantas y el dibujo cientificó, manifestó “parte del trabajo científico fue en tinta china, luego viviendo en Barcelona me encargaron un calendario para una empresa gráfica y ahí trabaje con acrílicos de color, y fue muy interesante también, porque en ese caso busque yo las plantas, las dibuje las hice con su nombre científico del Instituto de Botánica de Barcelona”, también contó que trabajó para una revista científico-ambiental, en la cual también publico varios de sus dibujos.

“Volviendo a la argentina, por mucho tiempo no quise saber nada de dibujos ni nada, y en realidad, no me podía salir de la cosa tan rígida de lo científico y eso me agobiaba, colgué mis pinceles, pero sin embargo me compraba cuadernos en blanco para dibujar o hacer algo, y con el tiempo fui garabateando. Este tema de la pandemia me vino muy bien, me dejo en mi casa quieta, con mucho tiempo y ahí apareció nuevamente las ganas de dibujar” explicó, por lo que se podría decir, que el confinamiento del 2020 logró que “vuelva a florecer” su inspiración.

En ese sentido, contó que “buscando un estilo, buscando algo en mí, apareció esto nuevo, dibujo cosas que salen de mí, de adentro, y les pongo diferentes títulos y dibujo con biromes de colores, que dan colores muy fuertes y muy intensos”, satisfecha con su nuevo estilo, y disfrutándolo.

En cuanto a la muestra, Alicia detalló “va a estar hasta el 28 de marzo, los jueves, viernes y sábados desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche en el Espacio de Arte Quelaromecó”.

