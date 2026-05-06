España: crecimiento ordenado, energía cara y un Estado que amortigua – Carlos Ordóñez

6 mayo, 2026 0

Después de analizar economías como Turquía —con alta inflación— y Túnez —con bajo desarrollo y tensión social—, el caso de España aparece como un contraste claro: una economía ordenada, con infraestructura sólida y capacidad de respuesta frente a shocks externos.

España tiene un PBI per cápita cercano a los 34.000 dólares, muy por encima de los países del norte de África y con una estructura productiva diversificada basada en servicios, turismo, industria y energías renovables.

Pero no todo es fortaleza. España depende de la energía importada, por lo que la suba del petróleo a partir del conflicto en Medio Oriente impacta directamente en sus costos.

Hoy el combustible se ubica entre 1,70 y 1,80 euros por litro ($ 3.000 argentinos aproximadamente), reflejando esa presión internacional. Sin embargo, la diferencia está en la capacidad de respuesta. El gobierno ha aplicado medidas para amortiguar el impacto energético: reducción de impuestos, subsidios parciales en momentos críticos y, sobre todo, una estrategia sostenida de desarrollo de energías renovables que le permite reducir su dependencia estructural.

El contraste con Argentina vuelve a aparecer con fuerza. España no produce petróleo en escala relevante, pero logra contener sus efectos con política económica y previsibilidad. Argentina, en cambio, siendo productora, continúa discutiendo cómo distribuir esa riqueza y cómo evitar que los shocks externos se trasladen a precios internos.

La comparación con Túnez también es elocuente. Allí el combustible es más barato, pero a costa de subsidios que presionan las cuentas públicas y conviven con servicios deteriorados y bajo crecimiento. España, en cambio, muestra que aun sin recursos energéticos abundantes, es posible sostener un esquema económico más estable.

España no produce petróleo, pero tiene un sistema que amortigua. Argentina produce petróleo, pero todavía busca cómo transformarlo en estabilidad.

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