Especialista en comportamiento canino advierte que no se puede asociar peligrosidad a razas

Claudio Gerzovich Lis es veterinario, etólogo y especialista en comportamiento animal reconocido a nivel nacional. Autor y traductor de libros especializados, dialogó hoy con LU 24 y aseguró que los perros “pueden ser potencialmente peligrosos pero dependiendo de muchos factores, no sólo de la raza o de la crianza. Puedo tener un perro chiquito, con tendencia agresiva y quizá, por maleducado, más agresivo todavía, pero por su tamaño no genera ningún peligro, mientras que uno en las mismas condiciones pero que pese 50 kilos, seguramente va a ser muy peligroso. No es catalogando a las razas como se explican estos factores, como pitbull peligroso, o Golden retriever no peligroso. La genética tiene un peso, las razas han sido creadas para determinadas funciones, pero la mayor influencia está dada por la educación que reciba el animal, pero teniendo en cuenta también su sexo (la testosterona influye mucho) y su peso”, explicó.

“Hay mucho desconocimiento e irresponsabilidad; a veces se confunde la realidad con lo que nosotros creemos: nos dicen que el pitbull es agresivo y creemos que es así, pero viene otro y nos dice que depende de cómo se críe y que no pasa nada, entonces creemos que no pasa nada. Y no es así; con conocimiento de todas las variables que influyen, responsabilidad y educación, los riesgos bajan mucho”, advirtió.

Gerzovich Lis indicó asimismo que el adiestramiento canino consiste básicamente en la enseñanza de ejercicios al perro para que, tras aprenderlos, idealmente responda a las órdenes que le da el dueño. “Pero hay que diferenciarlo de la educación, que no es lo mismo. Un perro bien adiestrado pero maleducado no es equilibrado. Y como sucede con los humanos, el tema de establecer premios y castigos también tiene que ver con tendencias; hace unos años, si no le pegabas a un perro para que aprenda eras un tonto. Hoy, no toques al perro, no lo frustres, todo es con alimento y con premio. Igual que la sociedad: nos vamos de un extremo al otro. La educación del perro es sin violencia, absolutamente, pero hay que entender su naturaleza física, y que en él no hay tiranía de un ego para dominar una situación: hay una búsqueda de la eficiencia para sobrevivir, sus antecesores son los lobos”, explicó.

Autor del libro “Nuestro perro, uno más en la familia”, Gerzovich Lis resumió en este título su filosofía: “la idea es incorporarlo como perro en una familia, pero como un miembro más, no como un humano más”.

