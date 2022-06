Especificaron detalles del parque solar del Campus Universitario

Matías Civale, presidente de USICOM, empresa perteneciente a la Usina de Tandil, ganadora de la licitación para la colocación de paneles solares destinado al Campus Universitario, por 11.800.000 pesos con un plazo de obra de unos cinco meses, dio detalles a LU 24 respecto a lo que será la instalación en el predio mencionado.

Explicó que la generación fotovoltaica, tiene dos opciones de uso: almacenarla en baterías o inyectarla a la red, con la posibilidad de obtener un crédito, opción a la que Tres Arroyos accederá, en acuerdos con la prestadora del servicio eléctrico.

Civale habló de la experiencia de la Usina de Tandil, la cual preside, y dijo que “achica mucho los costos” ejemplificando que ya en la ciudad serrana hay construídos dos parques solares con este sistema, que permitió asimismo y en colaboración con el municipio tandilense, proveer de este tipo de energía a diez jardines de infantes, que consiste “en generar durante las horas de luz, en meses que van de septiembre a marzo, y lo que no se utiliza se inyecta en la red, pudiendo utilizarse automáticamente, o que el prestador cargue el consumo y luego otorgue el crédito por lo que se generó en el parque.

“No está reglamentado”

Afirmó que “esto no está reglamentado, y creo que es una gran deuda de este gobierno”, y sostuvo que cualquier particular puede utilizar la energía y lo que no utiliza inyectarlo a la red y obtener un crédito”, reflejando lo que sucede en Tandil, donde, “pensando en un desarrollo sustentable, y para todo aquel que quiera tener un parque pequeño, la Usina se compromete a adquirir la energía”.

“El costo podría estar alrededor de los 3500 dólares de inversión para un equipo particular, con una durabilidad de quince a veinte años aproximadamente, pero en Tandil se ha instalado un modelo de compra de módulos a un valor de mil dólares, en un predio propio de la Usina”, graficó.

