“Espejo” es el nuevo videoclip de Abel Pintos

17 septiembre, 2021 Leido: 54

El cantautor Abel Pintos, que acaba de agotar doce funciones para presentar en vivo en el Movistar Arena en Buenos Aires su último álbum El amor de mi vida, lanzó el videoclip del tema Espejo, al que describió como una “canción liberadora”.

De esta manera, el artista mantiene en alto la expectativa de sus seguidores, quienes aguardan el esperado reencuentro en vivo por primera vez desde el inicio de la pandemia de coronavirus, el cual se producirá entre el 14 y el 31 de octubre, con la excusa de mostrar el material de “El amor de mi vida”. En Córdoba aún no hay funciones previstas.

En esta producción, su duodécimo álbum, el cantautor nacido en Bahía Blanca por primera vez se asoma a un repertorio que compuso y produjo con artistas iberoamericanos en una experiencia que, según dijo a Télam en mayo pasado, le permitió “llegar a un determinado lugar por medio de otro camino”.

Tenía muy en claro las cosas que necesitaba decir y armé un mapa muy claro con esos nombres a los que me abrí porque confiaba que iban a ser los indicados”, señaló en ese momento.

La galería de colaboraciones para la placa la integran, además de su hermano Ariel, desde España Vanesa Martín, Beatriz Luengo y Diego Cantero; desde Puerto Rico Kany García y Tommy Torres, el venezolano dúo San Luis y el peruano Gian Marco Zignano.

Además, el cubano Yotuel Romero (ex Orishas), el mexicano Mario Domm (de Camila) y el argentino Nano Novello participaron como autores y productores sumándose en este último rol a Ettore Grenci, Juan Pablo Vega y Eduardo Cabra (ex Calle 13).

Después del éxito del single De mi contigo, que integró el top 5 en radios durante más de tres semanas consecutivas, ahora Pintos presenta el videoclip de Espejo, realizado por la agencia Soul Sister y la productora La Casa de Al Lado, y dirigido por Tomás Curland y Bruno Adamovsky.

Volver