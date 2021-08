Espelet apunta a llevar a cabo una gestión permanente ante la Dirección General de Escuelas

31 agosto, 2021

Juan Espelet, precandidato a consejero escolar en primer lugar por el Movimiento Vecinal, expresó que de asumir en el cargo tiene como objetivo llevar a cabo una gestión permanente ante la Dirección General de Escuelas, que “es el lugar en el que yo me he movido y en donde creo que más puedo llegar a aportar” y destacó el acompañamiento constante del Municipio.

De visita en LU 24, dijo que “la campaña se viene desarrollando bien, tranquila, yo la estoy viviendo con bastante intensidad porque soy nuevo en esto, no vengo de la política, no tenía prácticamente militancia, salvo de muy chico, y fui invitado por el Movimiento Vecinal. Lo hago con mucho gusto y agrado”.

Contó que “tengo casi 30 años de experiencia en la Dirección General de Escuelas, en Auditoría y Control de Gestión y pasé por Contabilidad y Finanzas y Tesorería. Hace 10 años me vine a vivir a Tres Arroyos y a trabajar en el Consejo Escolar desempeñando el cargo de Secretario Técnico que lo hice hasta hace dos años”.

Afirmó que apuntará a trabajar en cuatro puntos fundamentales: Servicio Alimentario Escolar, Transporte Escolar, Jubilación Docente e Infraestructura Escolar.

Respecto al SAE, señaló que “hay que dar un menú con el valor que te manda la Provincia de Buenos Aires. Hoy se tiene que dar una vianda a los chicos con $ 34,55 pesos por día más un bolsón de comida mensual por la situación de pandemia. Dos años atrás nos decían que se había aumentado el valor de la cápita en 150 por ciento pero si me lo licuas en un año con un 50 por ciento de inflación estás poniendo en un gran problema a la sociedad. El menú, a medida que van pasando los meses, va decayendo en su calidad por el incremento permanente de los valores de los alimentos. Nosotros siempre hemos tenido la atención y el acompañamiento del Municipio en estas cuestiones pero no sé cuántos distritos provinciales lo pueden hacer”.

Y sobre el Transporte Escolar explicó que “es otra cuestión crítica. Permanentemente tenés que estar gestionando, por no decir discutiendo, para llevar a la vida real la problemática de los distritos”.

“La Provincia de Buenos Aires hace 10 0 15 años atrás comenzó con la descentralización administrativa y hacía suponer que los consejos escolares iban a tener mayor libertad pero son procesos que van quedando truncos, yo creo que muchas veces por cuestiones presupuestarias y otras de política económica”, añadió.

Asimismo, comentó que “otro tema que charlamos siempre en el Consejo Escolar son las jubilaciones. El docente se jubila y muchas veces está cobrando el 60 o 70 por ciento de su salario, sin ser actualizado, durante 2, 3 o 4 años hasta que le llega la jubilación y eso es imposible. Nos vinieron también con que digitalizamos y en unos segundos tienen los papeles en La Plata pero se sigue tardando 4 años”.

En cuanto a la Infraestructura Escolar, sostuvo que “el Municipio, a través del Fondo de Financiamiento Educativo, hace un aporte impresionante. Firma actas acuerdo con la Provincia, en las cuales distribuyen las obras que se realizarán durante el año, y siempre Tres Arroyos cumplió en un cien por ciento, esto muchas veces no se ve o no se dice”.

“En Tres Arroyos los establecimientos escolares están muy por encima de la media provincial, lo que no significa que todo esté bien, que esto sea la panacea, pero sí que es el modelo a seguir con la participación permanente, espalda con espalda, entre Municipio, Provincia y Nación”.

Finalmente, dijo que “invitamos a los tresarroyenses a seguir acompañando con el voto este modelo, plan estratégico, que tiene muchos años”.

