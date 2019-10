Espeluse y los pedidos de informes del Concejo al municipio: “La Jefatura de Gabinete hace lo que se le canta”

En una nueva sesión ordinaria mantenida por el Concejo Deliberante de Tres Arroyos, se hicieron oír diferentes reclamos de los bloques hacia el Ejecutivo sobre diversos pedidos de informes y presencias de funcionarios para aclarar situaciones de aspectos reclamados desde las bancadas opositoras.



En lo referido al acceso a la información pública y las publicaciones en el Boletín Oficial Municipal, el presidente del Bloque de Juntos por el Cambio, Rodolfo Espeluse, vehementemente dijo que “la Jefatura de Gabinete hace lo que se le canta”.

“Tres años después la situación es la misma y estamos muy lejos de poder hacer nuestro trabajo desde el momento en que no se nos responde en tiempo y forma, y algunas parece que vinieran en tono de burla, y la Jefatura de Gabinete hace lo que se le canta”, fueron las expresiones de Espeluse.

“Es algo que hemos visto en la semana en curso, y estamos cansados porque por un lado se perdona que todo se hace bien y de acuerdo a la ley, y no es así como se pretende, y eso también ha provocado que frecuentemente rechacemos la Rendición de Cuentas, por lo que una vez más pedimos que por favor nos respondan los pedidos, y que cumplan con las ordenanzas para que el vecino acceda a la información”.

No fue el único planteo realizado en el recinto, ya que también la concejal Lescano se sumó al reclamo, anticipando el apoyo al proyecto cambiemita, y sostuvo que “desde nuestro bloque y ante los retrasos optamos por ir en busca de los funcionarios para poder dar algunas respuestas a los vecinos”.

Además, al tratarse el problema suscitado por la quema de basura en San Francisco de Bellocq, fue el concejal Garrido quien criticó la ausencia en la comisión de Acción Social del Secretario de Medio Ambiente comprometida en la última sesión cuando se realizaba un reclamo similar en tal sentido.

“En la última sesión se trató el proyecto de comunicación solicitando informes sobre los motivos por los que la planta no funcionaba correctamente, se hablaba también sobre las reducciones en horas extras del personal, y luego llegó el pedido de pase a Comisión del proyecto, ya que el Secretario D´Annunzio iría a dar explicaciones a la comisión para dar pronta respuesta a los temas, pero no, el funcionario no apareció. La basura no se procesa como se hacía al reducir horas extras y la cinta estuvo parada también, pedimos que no se queme la basura en las cavas porque la membrana se rompe y se provoca la contaminación. En la última semana se provocó un gran incendio, no se veía la ruta cuando uno circulaba por el lugar, y la realidad es que uno se termina enojando porque entendemos que no se nos escucha cuando no viene el funcionario a la Comisión cuando fue citado sino porque hacen oídos sordos a lo que uno dice”.

Programa de Desarrollo Hortícola Sostenible: El Vecinalismo se abstuvo

Por mayoría y con la abstención del bloque vecinalista ante la propuesta del bloque de Cambiemos para la creación del Programa de Desarrollo Hortícola Sostenible en el distrito de Tres Arroyos “destinado a la prestación de las buenas prácticas agrícolas - BPA - promoviendo el desarrollo ambiental y sostenible para garantizar la calidad de los productos hortícolas que se producen en el distrito” según el texto del proyecto, se aprobó el mismo, aclarando desde la bancada del MV su presidente Guillermo Salim que sostuvo “cuando se presentó esta ordenanza estamos de acuerdo y básicamente hay una parte que involucra a personal profesional y técnico fuera del municipio, por lo que planteamos esa objeción y enviamos a esos organismos copia del proyecto. No hemos tenido respuesta ni por la afirmativa ni por la negativa respecto a la viabilidad que ven a esta ordenanza, ya que los convoca a participar dándoles responsabilidades, estamos hablando de organismos nacionales y provinciales. Desde el municipio no hay objeciones para trabajar sobre el tema y hemos participado en las pocas reuniones que se han hecho para tratar de poner en práctica esta mesa, pero ante la falta de respuestas sobre las obligaciones que esta ordenanza les asigna es posible que sea de difícil cumplimiento por parte del Departamento Ejecutivo recalcando una vez más que no es por no estar de acuerdo sino por lo consignado anteriormente que este bloque se va a abstener de votar esta ordenanza”.

De Grazia lamentó “el desánimo que tiene el vecinalismo de avanzar con este tema, y celebro que tengamos una ordenanza para trabajar en el tema que beneficia a productores y consumidores”, a lo que nuevamente Salim contestó y dijo que “la palabra desanimo no es apropiada y no quiero entrar en chicanas políticas de cómo llega el expediente a esta sesión. Yo forme parte de la Chacra de Barrow durante diez años, usted también Señor Presidente, y conocemos como se designan a los profesionales por parte del ministerio, ese es el ámbito donde se discuten este tipo de proyectos y no quiero caer en desanimo sino que digo que en la ordenanza estamos involucrando a profesionales que no sabemos si podrán cumplir, y luego en este mismo recinto se le exige al Ejecutivo el cumplimiento de las ordenanzas”.

Renovaron el comodato con el Consorcio Pavimentador

El cuerpo autorizó la renovación del convenio por el comodato con el Consorcio Pavimentador, hasta el 31 de diciembre de 2022, en el espacio que ocupa.

La concejal Mercedes Moreno fundamentó el pedido y sostuvo que “es un tema recurrente en los últimos cuatro años el tema del Consorcio Pavimentador, y estuvimos reunidos con sus integrantes y nos manifestaban la dificultad que tenían para poder presentarse en las licitaciones ante la falta del convenio de comodato, en un terreno ubicado en la Estación de Ferrocarril a su vez recibido en comodato por el Ferrocarril Roca.

“Privarlo de presentarse por no tener el comodato vigente nos parecía un error, por lo que presentamos el tratamiento a la comisión de Obras Públicas presentamos el proyecto que estamos tratando”, dijo Moreno quien resaltó “las prestaciones realizadas en la obra pública en la ciudad y las localidades, por lo que privarlo de la posibilidad de presentarse en las licitaciones nos parecía un error que se podía salvar”.

Espeluse desde Juntos por el Cambio compartió los argumentos de Moreno y sostuvo que solicitarían al Ejecutivo el comodato para que el consorcio pudiera continuar y tener todos sus elementos en regla y presentarse en las licitaciones, que pueden bajar los costos”.

Salud Mental

Dos proyectos vinculados a la salud mental fueron aprobados por el Concejo: el primero de ellos fue la adhesión a las pautas para la organización y el funcionamiento de los dispositivos de Salud Mental emitidas desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, respecto a funcionamiento y habitabilidad “en una articulación intersectorial para dar continuidad a la atención, con normativas y el acompañamiento del municipio para favorecer las condiciones de vida de estos pacientes”, según dijo Daiana De Grazia desde Juntos por el Cambio.

El siguiente estuvo referido a la creación de un programa de viviendas protegidas para los pacientes externados del servicio de Salud Mental , promovido desde el bloque de Todos, para ayudar a personas con padecimientos psíquicos a restablecer su vida, con acompañamiento de personas, debiendo los beneficiarios cumplir condiciones que determine el equipo técnico.

“Vamos dando pequeños pasos para que los pacientes sean tratados como sujetos de derecho, trabajando con personal de Salud Mental, Matriciamiento, donde analizamos costos y los actuales subsidios que se otorgan a los pacientes, y presentamos este proyecto que no implica gastar más sino gastar distinto”.

El Observatorio Nutricional

Desde el bloque de Todos, aprobó la creación del Observatorio Nutricional, para mejorar localidad y eficiencia de los comedores sociales y merenderos, para asegurar las condiciones básicas de nutrición y sanidad sobre la alimentación y brindar apoyatura técnica, incentivando la conformación de grupos interdisciplinarios para garantizar el Servicio Alimentario Escolar a partir del trabajo mancomunado con padres y responsables.

El concejal Garrido dijo que “el objetivo es acompañar el proyecto de Emergencia Alimentaria ante la falta de estadísticas, y a su vez de una mesa en la que se sienten todos los actores que forman parte de la problemática que afecta no solamente al país sino a todo el distrito”. Daiana De Grazia en tanto, dijo que “nos parece importante contar con estadísticas para trabajar en el tema, tener una base para ver donde estamos parados y saber dónde tener que ir”.

El servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital

Desde Juntos por el Cambio se promovió y aprobó un pedido de informes sobre el servicio de Ginecología y Obstetricia, ante la problemática producida en el Hospital Pirovano, respecto a la provisión de DIU o pastillas anticonceptivas, al no hacerse los pedidos en tiempo y forma a Región Sanitaria.

Otra vez el agua

En un proyecto de comunicación, Juntos por el Cambio se dirige al Ejecutivo para que informe “trabajos que se han realizado en el presente año para mejorar el servicio de agua” lo que fue fundamentado por el concejal Fabiano, quien citó una auditoría realizada en 2018 por la Autoridad del Agua cuyos datos fueron corroborados por los técnicos de Obras Sanitarias, y donde se da cuenta que se producen unos 900 mil metros cúbicos en los pozos, en tanto que los consumos domiciliarios son aleatorios, porque no se toman todos los estados, y se estima que hay un 35% de la producción que se pierde por roturas en las cañerías y que el consumo per cápita pro medio es de 294 litros por persona por día, lo que resulta un tremendo disparate ya que en otros municipios se busca rebajar los 150 litros de consumo diario.

Claromecó y Dunamar

Dos proyectos vinculados a las localidades costeras provenientes de Juntos por el Cambio fueron fundamentados por el Concejal Trybuchowicz: el primero de ellos solicitando presentación de documentación sobre la obra de desagües pluviales en Claromecó, ante los anegamientos producidos en calle 32 entre 23 y 25, y el segundo sobre la construcción de los denominados “lomos de burro” en calles de Dunamar.

Reclamos a Pissani por el cerco blando del playón de Plaza Dinamarca

Se volvieron a pedir respuestas a la Subsecretaría de Servicios Públicos respecto a la realización del cerco blando en el playón deportivo de Plaza Dinamarca, al considerar el bloque de Juntos Por el Cambio “insuficiente” la respuesta brindada por Roberto Pissani, y solicitándole que informe “en lenguaje claro” el requerimiento que fue contestado. El pedido es solicitado para evitar que la pelota caiga en la calle sobre Rodríguez Peña, recordó Daiana De Grazia.

Los Médicos Comunitarios

El bloque de Todos hizo un abordaje pidiendo la continuidad laboral de los Médicos Comunitarios, solicitando “se sostengan los cargos, tanto de los médicos como de los promotores de salud porque crean un vínculo con las familias y tienen conocimiento de cada barrio que no tiene otro agente de salud”, según expresó Andrea Montenegro.

De Grazia en tanto hizo referencia a una visita realizada al Hospital para poder saber cuantos médicos han renunciado, y Montenegro dijo que h ay tres médicos y cinco promotores de salud que recién cobraron el mes de junio”.

La seguridad en el Hospital

Se aprobó un pedido de informes sobre la cantidad de hechos delictivos ocurridos en diversos sectores del Hospital Pirovano de los últimos dos años y también en las salas ante lo ocurrido en la Guardia, los robos producidos en el Laboratorio y la fuga de un paciente de Salud Mental.