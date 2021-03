Espera desde 2016 una autorización de IOMA para operarse y paliar sus intensos dolores

18 marzo, 2021 Leido: 3

Miguel Kyanka, tresarroyense que padece de necrosis avascular que le provoca dificultades de movilidad e intensos dolores ante cada movimiento de su cuerpo, está reclamando la cobertura de una intervención quirúrgica por parte de IOMA, que alivie su situación. “Pedí la autorización en 2016, sin pensar que en poco tiempo sufriría tantas limitaciones. Yo tomo medicación para el dolor pero llega un punto en que nada me calma. Hice el pedido a IOMA de las prótesis, del traslado al hospital El Cruce que es el más completo para una intervención de alta complejidad, y todos los días llamo a IOMA y no tengo novedades. Me dicen que se están comunicando con Bahía Blanca, que están en contacto entre jefe y jefe, pero no pasa nada. Yo mismo presenté todos los estudios en el Hospital personalmente para ganar tiempo, así que lo único que falta es ese mail que autorice la operación”, describió.

Kyanka describió su situación como “desesperante”, y advirtió que los trámites en IOMA suelen perderse en laberintos burocráticos “porque uno presenta una cosa acá y a veces en La Plata no las encuentran, o te dicen que están en Bahía, entonces se opta por presentar todo en La Plata y recién después acá, pero pasa el tiempo y nada. Y hay mucha gente a la que le pasan cosas parecidas incluso en situaciones terminales”, sostuvo.

El tresarroyense pidió que su situación se difunda, y al mismo tiempo contó que trabaja en hierro, como una forma de sostenerse ante las limitaciones que le impone la patología que padece. Sus creaciones se pueden ver en Facebook como Diseños en Hierro Tres Arroyos, vive en Derqui 1156 y su teléfono 15464010.

Volver