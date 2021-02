Esperan más inscriptos para la vacuna contra el coronavirus: en Tres Arroyos la cifra llega al 14%

Con algo más de 9.500 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, comenzó esta semana el operativo de inmunización masivo contra el COVID-19 en la provincia. Fue un inicio prometedor para los 15 distritos de Región Sanitaria I, entre ellos Tres Arroyos, ya que ninguno reportó fallas graves en el otorgamiento de turnos o el protocolo de trabajo. Sin embargo, se espera que más personas se inscriban para aplicársela, ya que por ejemplo Tres Arroyos se encuentra entre los lugares con menos cantidad de anotados (un 14%) mientras que esa cifra crece al 20% en Adolfo Gonzales Chaves y supera el 28% en Monte Hermoso, según un informe de La Nueva.

“Salió todo bien, tal como se había planificado. Incluso con los tiempos: minutos antes de las 9 del jueves llegó el Correo con las vacunas para los cuatro distritos que faltaban. El desarrollo del operativo fue impecable”, refirió Maximiliano Núñez Fariña, titular de Región Sanitaria I.

Los centros de vacunación trabajaron como estaba previsto, a razón de 120 turnos diarios. El único incidente reportado fue un corte de luz en Coronel Suárez, aunque de inmediato se activó el equipo electrógeno y el operativo continuó como hasta ese momento.

“Si todo sigue igual, para miércoles o jueves de la semana que viene tendrían que estar las dosis administradas. Si esto se cumple, en Bahía Blanca llegaremos a tener un muy buen número de personal de salud cubierto”, añadió.

Este buen inicio -reconoció el funcionario- obliga a poner el foco de atención en otros aspectos del operativo que, si bien aún no generan preocupación, sí causan cierta inquietud. Por caso, la inscripción de interesados en recibir la vacuna, cuyo número aún es bajo en Bahía y la zona.

Anteayer, en el inicio del operativo, el número de inscriptos para recibir la vacuna era de 110.503; es decir, apenas el 15,9% de la población total estimada de los 15 distritos que conforman Región Sanitaria I (unas 696 mil personas).

La cantidad de nuevos inscriptos viene mejorando sostenidamente, pero no en la medida esperada.

Hasta el jueves, en promedio, se inscribían entre 4.000 y 4.500 habitantes de la zona por día. A este ritmo, para el 1 de marzo recién se habrán anotado entre 151.000 (21,7% del total) y 157.000 personas (22,5%), mientras que para el 1 de abril serán entre 275.000 (39,5%) y 297.000 (42,6%). Es decir, ni siquiera la mitad de la población total.

Para anotarse hay que ingresar a la página web vacunatepba.gba.gob.ar

En Región Sanitaria I confían en poder revertir este panorama y al menos duplicar las inscripciones diarias. Si se logra este objetivo, para mediados de abril casi la totalidad de los pobladores de Bahía y la zona estarían en el sistema de turnos provincial.

“Confío en que a partir de este inicio los anotados diarios aumenten. Sabiendo que hay vacunas, que son efectivas, que el operativo está a pleno y que hay vecinos que recibieron la dosis y no registraron efectos adversos, más gente se va a ir animando”, se esperanzó Núñez Fariña.

Los distritos con más y menos anotados

El distrito con mayor porcentaje de inscriptos, hasta el momento, es Monte Hermoso. Según datos oficiales, son 2.079 personas, lo que representa el 28,1% de una población estimada de 7.393 habitantes.

Debido a la falta de información oficial al respecto, en el partido costero entienden que esa cifra se encuentra desactualizada y hablan de una población estable de unos 10.000 habitantes. Aun así, el nivel de inscriptos igualmente estaría entre los mejores de la región, ya que rondaría el 20,1%.

También por encima del 20% de anotados aparecen en este momento Adolfo Alsina (23,6%), Adolfo Gonzales Chaves (22,8%) y Saavedra (20,8%).

En la otra punta de la tabla -los distritos con menor porcentaje de población inscripta- aparecen Villarino, con apenas el 7,9% de sus 36.170 habitantes. También bajos porcentajes registran Coronel Rosales (13,2%), Patagones (13,5%) y Tres Arroyos (14%).

Bahía Blanca está levemente por encima del promedio regional, con un 16,1% de anotados (50.288) sobre una población estimada de 311.404 habitantes.

La mitad, los mayores de 60 años de edad

Hasta el momento el segmento que más se ha anotado para la vacunación en la zona es el de los mayores de 60 años. Hasta el último jueves eran más de 47.800, lo que representa el 46,3% del total.

En segundo lugar aparecen las personas de 18 a 59 años que no integran grupos de riesgo, quienes explican el 24,4% de las inscripciones (25.200); y las personas de la misma edad que sí tienen patologías de riesgo, que constituyen el 10,3% de los anotados (10.600).

El resto de las inscripciones se distribuye entre docentes y auxiliares (9,4%), personal de salud (6,6%), personal de fuerzas de seguridad (1,5%) y personal de salud que trabaja en unidades de cuidados intensivos (1,4%).

La vacunación en los pueblos y los cambios de sede

Otras dos situaciones que deberá resolver en los próximos días Región Sanitaria I son la vacunación en poblaciones distantes de los centros de inmunización y la mudanza del operativo a edificios donde no se brinden clases a partir del 1 de marzo.

“Hoy, por ejemplo, el sistema de turnos convoca a vacunarse en Bahía Blanca, pero por ahí la persona vive en Cabildo. Casos así hay en toda la zona, y tenemos que ver cómo hacemos para resolver este problema de distancias. No es fácil hacer la logística, porque la vacuna debe conservarse a -18ºC de temperatura”, explicó Núñez Fariña.

La mudanza de los centros de vacunación, en tanto, ya se completó en distritos como Puan (al Espacio Cultural “El Mercado”), Monte Hermoso (Centro de Jubilados), Tres Arroyos (Polideportivo Municipal) y Coronel Suárez (Polideportivo Municipal). En el resto de los casos se sigue trabajando en escuelas y jardines de infantes.

“No es fácil cambiar de lugar los vacunatorios. Hay cuestiones de logística que no son sencillas de resolver”, advirtió el funcionario.

