Esperanza Sánchez, la joven que encontró su pasión entre motores

4 octubre, 2023

Esperanza Apolonia Sánchez tiene 20 años y es la primera mujer mecánica, específicamente en mecánica pesada Diésel e Hidráulica, y su trabajo lo lleva a cabo en la localidad de Rivera, ubicada en el partido de Adolfo Alsina, al límite con la provincia de La Pampa.

Su mundo está marcado por tuercas, llaves, palancas y motores. Desde hace tiempo, la joven trabaja par a par junto a su marido en un taller mecánico y este miércoles por la mañana, conversó con LU 24 y nos contó su historia.

En este sentido, Sánchez comentó: “yo arranqué en 2021 y en el taller de mi novio, limpiando, ordenando y lavando piezas, muy básico todo. De a poquito, él y su hermano vieron que iba entendiendo algo, me gustaba y quería aprender, así que de a poco me invitaron a trabajar con ellos.”

Y agregó: “en el día a día y algunos libros, más algún que otro curso, la práctica y las ganas de aprender, me fui metiendo sin querer en el mundo de la mecánica. Nunca supe a que me iba a dedicar y terminé en el taller. Estoy en la parte de diesel, arreglamos motores, frenos, services y siempre es de maquinarias grandes como tractores, camiones y camionetas.”

Finalmente, detalló que “yo siempre estoy dispuesta a aprender y si alguien se ofrece a enseñarme, me gustaría preparar los autos de carreras, aunque sea naftero y yo hoy por hoy me dedique al diesel, bienvenido sea.”

