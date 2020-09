“Espíritu Joven” conmemora el Día del Scout con dos actividades virtuales

El Consejo de Grupo Scout Espíritu Joven comunica que en el día de hoy se celebra el Día del Scout y de Nuestra Señora de los Scouts. Por tal motivo, desea felicitar a todos sus integrantes y las familias en este día especial, así como a todos los scouts de la ciudad, estén o no en actividad.



El movimiento scout tiene como objetivo la educación no formal en valores para jóvenes de 5 a 21 años, y si bien este fue un año muy particular, se intenta no perder contacto para prepararse y fortalecerse una vez se reinicien las actividades presenciales, ya que son fundamentales las actividades al aire libre en esta idea de educar en valores.

También contaron que estuvieron participando en la agrupación “Unidos X Vos”, con lo cual aprovecharon para agradecer a la comunidad que ha dado su apoyo en las distintas campañas realizadas, así como a las otras instituciones que conforman la agrupación por este gran trabajo en conjunto.

Este grupo está por llegar a su tercer año de actividad como afiliado a Scouts de Argentina, formando actualmente parte del Distrito 2 de la Zona 13 de Scouts de Argentina Asociación Civil. Su sede se encuentra en Colón 1045, en terrenos de la Parroquia Nuestra Señora de Luján.

Hay dos invitaciones virtuales para quienes deseen participar:

• Domingo 6/9 19:00hs Misa por los Scouts, a través del Facebook y el Canal de YouTube de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

• Sábado 12/9 19:45hs, Fogón Virtual Aniversario, el cual estaremos informando para que puedan acceder por nuestras redes sociales:

Facebook: Grupo Scout Espíritu Joven

Instagram: @gsespiritujoven

