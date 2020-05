“Está adormecida la obra pública”, aseguran desde Futuro SH

4 mayo, 2020

Desde la empresa Futuro SH, ubicada en el kilómetro 490 de la ruta 3 y que provee hormigón elaborado, se advirtió que en la actualidad hay mayor demanda de obras particulares que del ámbito público.

“Está adormecida la obra pública”, afirmó la propietaria, Silvina Zijlstra, quien detalló por LU 24 que trabajan en la sucursal del Banco Provincia de nuestra ciudad y en viviendas de localidades balnearias, entre otros lugares de la región. En ese sentido, informó que en Claromecó trabajan principalmente con gente de Azul, Olavarría y Buenos Aires. Lo mismo sucede en Reta y Marisol con “toda gente de afuera”. Y en menor medida en Balneario Orense.

Asimismo, explicó que en algunas localidades se debe aguardar el permiso de ingreso.

“Un silencio que asusta más que el coronavirus”

En cuanto a los valores, comentó que “recibimos un aumento desde las canteras aunque hay un silencio que asusta más que el coronavirus por el precio del dólar que se ha disparado. Yo estoy con el mismo de cuando se decretó la cuarentena pero seguramente cuando se levante tendremos cambios”, anticipó.

La empresaria dijo que teme por lo que suceda por la especulación ya que “nadie da precios”. “Tampoco hay ladrillos, no se abrieron los hornos y no los dejan traer, la gente no puede avanzar”, lamentó.

Futuro SH funciona con horario reducido de 7 a 13:30 aproximadamente. “Tratamos de no tomar turnos más allá del mediodía, después cortamos y seguimos desde casa por e-mail, WhatsApp o por teléfono”, indicó.

“Nosotros trabajamos bien, todos los días salen nuestros camiones pero la gente está temerosa”, finalizó.

