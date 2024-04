¿Está bueno opinar del cuerpo del otro?

11 abril, 2024

Con frecuencia escucho comentarios que parecen ser dichos con buenas intenciones, pero sin querer podemos estar incomodando o haciendo sentir mal a la persona que lo recibe. Cuántas veces te dijeron o dijiste: “Que lind@ estás ¿cuántos kilos bajaste?”. Una frase que abre muchos signos de interrogación. La persona puede interpretar que antes estaba fea, o bien que tiene que seguir sacrificándose sin comer para seguir siendo linda, o puede estar atravesando alguna enfermedad que la llevó a perder peso.

Cuántos prejuicios hay actualmente en nuestra comunidad, cuánto odio, destrato, estigma tenemos al referirnos a personas con corporalidad aumentada.

No debemos aceptar como sociedad la agresión o comentario despectivo sobre los cuerpos. Esto muestra falta de empatía o entendimiento sobre la diversidad. El valor o la dignidad de alguien no se define por su apariencia o por su peso.

Respeto, empatía y entendimiento hacia todas las corporalidades es esencial para una sociedad saludable.

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP 6764 / Comunicadora

En las redes me encontrás como @alegrizar Facebook|Instagram|TikTok

Volver