Está controlado el fuego en el Vivero, pero no extinguido: “Vamos a depender del viento. Hay mucha brasa”

El fuego en el Vivero de Claromecó está controlado por el momento, aunque no extinguido en su totalidad. Desde el cuartel, los bomberos aseguran que son muchas las brasas y que la situación dependerá del comportamiento que hoy tenga el viento. “Hoy nos ayuda que el viento está tranquilo”, dicen, al tiempo que agradecieron la colaboración de la comunidad que acercó agua y naranjas en cantidad.

Mauricio Fuentes, el 2° Jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Claromecó e indicó a nuestra emisora que se concretó el relevo de personal en la mañana y que los trabajos se están desarrollando de manera tranquila por el momento “ya que no tenemos viento y está controlado. Vamos a ver cómo se desarrolla en el día”, estimó.

Alertó que “no está extinguido totalmente el fuego, ya que hay muchas brasas. Vinieron dos topadores de Tres Arroyos que hicieron dos cortafuegos, pero hay muchas brasas igual y dependemos de que nos ayude el viento. La mayor parte de la vegetación del lugar es acacia”.

Según detalló en este momento está trabajando todo el personal de Claromecó. “Recorren y van apagando los focos con mochilas y lo que se llega. Se habla de entre 300 y 400 hectáreas quemadas y es entre el Poso de Alonso y el 2° Salto”.

Consideró que lo acontecido “es raro. Miramos las cámaras de seguridad a la entrada del vivero. No se sabe como fue el inicio, pero había poca gente cortando leña”.

Ayer trabajaron 32 bomberos de la localidad y en total unos 107 con bomberos de Copetonas, Oriente, Reta, Tres Arroyos y Orense.

“Esto llevará varios días, dan lluvia para el sábado que nos ayudaría y que el viento nos ayude sería muy bueno”, sostuvo. Pidió a la comunidad que no acerquen más agua y naranjas al cuartel, ya que hay suficientes. “Se agradece la colaboración que fue muy grande pero no se necesita más por el momento”.

“Fue un cumpleaños distinto”

Por su parte, Mario Souto, otro de los bomberos que trabajó ayer durante el incendio y que su foto se viralizara en las redes sociales, luego de que su amigo y colega Emiliano Mires lo fotografiara mientras el combatía las llamas, por ser justamente el día de su cumpleaños, también se mostró agradecido con la comunidad y con los bomberos de la zona que ayudaron inmediatamente que fueron convocados.

“Fue un cumpleaños distinto. Cumplí 49 años y nunca me tocó pasarlo de esta manera con algo lamentable como lo que sucedió. Ahora vamos a volver hacer cambio de guardia. Se convocó a la gente de la zona a los que le agradecemos por apoyarnos y fueron ex bomberos, los que están jubilados y fueron a ayudar igual. Al pueblo que responde al instante, no se puede creer la cantidad de agua, naranjas, comida, todo”.

Recordó que la sirena sonó a las 10.30 “y recibimos el llamado que había gente en el vivero cortando leña y que veían fuego y salimos para el cuartel. Fue mucho más grande de lo que esperábamos, salimos dos dotaciones y llegamos y el fuego ya estaba declarado. Era difícil entrar entre las acacias, se trabajó como se pudo. Estuve en los incendios anteriores del vivero y el 4 pasado cumplí 22 años de bombero”.

