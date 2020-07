Está pasando la cuarentena en Tres Arroyos y participa de un programa en Quiero Música

Leo Lop, es un actor y bailarín marplatense que se encuentra en Tres Arroyos y está participando en un concurso de un programa de televisión del canal Quiero Música.

“Hace tres meses que estoy en tres Arroyos, mandé un video que filmé en el Centro Cultural La Estación. Gracias a lo que se ve en el video quedé seleccionado”, indicó en diálogo con LU 24.

“Me llamaron y me dijeron que quedé, es todo vía Zoom. Luego me hicieron entrevista por redes sociales y salí en el programa Quiero Baile Channel”, manifestó, al tiempo que agregó que lo pueden seguir en Facebook e Instagram para apoyarlo en el concurso.

El premio es bailar en un video de un artista reconocido.

“Había que mandar un video bailando, cuando se tiene más estilo es mucho mejor. Yo bailo folklore desde chiquito, hice una especie de fusión y me fue bárbaro”, finalizó.

