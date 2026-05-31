Estación Mil Ocho Diez, la nueva esquina de la ciudad

31 mayo, 2026 0

Un tremendo complejo gastronómico se inaugurará en breve en la ex estación de servicio que funcionó mucho tiempo en la esquina de las calles Sarmiento y 1810.

Precisamente el multirubro de comidas tendrá como nombre “Estación Mil Ocho Diez”, cuya inversión para el remozado y puesta en valor esta a cargo de los propietarios del inmueble.

Habrá una confitería – café en la isla central y además se habilitarán locales de hamburguesas, helados y pizzas. El gerenciamiento será responsabilidad de los empresarios Bruno Chiquette y Augusto De Benedetto.

No hay fecha de inauguración pero se estima que no falta demasiado tiempo a la luz del ritmo de obra.

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