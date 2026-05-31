Estación Mil Ocho Diez, la nueva esquina de la ciudad
Un tremendo complejo gastronómico se inaugurará en breve en la ex estación de servicio que funcionó mucho tiempo en la esquina de las calles Sarmiento y 1810.
Precisamente el multirubro de comidas tendrá como nombre “Estación Mil Ocho Diez”, cuya inversión para el remozado y puesta en valor esta a cargo de los propietarios del inmueble.
Habrá una confitería – café en la isla central y además se habilitarán locales de hamburguesas, helados y pizzas. El gerenciamiento será responsabilidad de los empresarios Bruno Chiquette y Augusto De Benedetto.
No hay fecha de inauguración pero se estima que no falta demasiado tiempo a la luz del ritmo de obra.