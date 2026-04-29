Estación Vásquez y Juan E. Barra suman por primera vez servicio de obstetricia en sus centros de salud

29 abril, 2026 0

En una nueva acción orientada a fortalecer la atención sanitaria en todo el distrito, la Secretaría de Salud de Adolfo Gonzales Chaves informó que Estación Vásquez y Juan Eulogio Barra contarán por primera vez con servicio de obstetricia en sus centros de salud.

La nueva prestación permitirá ampliar el acceso a controles, seguimiento de embarazos y consejerías en salud sexual y reproductiva, acercando la atención a las localidades del distrito.

La incorporación permitirá acercar prestaciones esenciales a ambas comunidades, evitando traslados y garantizando una atención más cercana para mujeres y personas gestantes.

A través de este nuevo servicio se realizarán controles anuales de PAP, seguimiento de embarazos y consejerías en métodos anticonceptivos, fortaleciendo la prevención, el acompañamiento y el cuidado integral de la salud.

Desde el área destacaron que esta medida representa un paso importante para seguir ampliando la cobertura sanitaria en cada localidad, con una mirada puesta en la cercanía, la prevención y el acceso equitativo a la atención.

Además, el servicio de obstetricia también contará con dos jornadas mensuales de atención en Gonzales Chaves en horario vespertino, ampliando la disponibilidad para quienes requieran acceder a la consulta en un horario más accesible.

Con esta iniciativa, Chaves Municipio continúa fortaleciendo la red de salud local, generando más oportunidades de atención y reafirmando su compromiso con una salud pública presente, cercana y de calidad para toda la comunidad.

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