Estación Vázquez: “se oye el reclamo de la gente que vive al día”, admitió un productor

30 abril, 2020

Rubén Fernández, productor agropecuario residente en la pequeña comunidad de Estación Vázquez, aseguró que en la localidad se cumplen las normas impuestas por el Municipio en torno al aislamiento obligatorio. “Tenemos que tratar de actuar de manera correcta, cuidarnos nosotros mismos y cuidar a los demás. No es lo mismo transitar la cuarentena en una localidad pequeña que en una ciudad grande, tenemos más espacios, pero es importante que sigamos cuidándonos hasta que esta situación cambie. Lo que nosotros visualizamos es que la economía se contrapone con el tema de la salud, la gente que depende de su trabajo diario o quincenal y que quizá no está alcanzada por la ayuda del Estado está haciendo escuchar su reclamo, y este es un dilema difícil de dilucidar. En mi caso, entiendo que si se llegaba a parar la producción agropecuaria se iba a sentir mucho más en el futuro, porque se hubiera paralizado la producción de carne, granos, que a su vez generan divisas que el país necesita”, admitió.

“Esto va a pasar, va lento porque las autoridades de salud nos dicen que todavía no llegamos al pico; si esto sucede este mes quizá se puedan liberar algunas actividades. En estos distritos donde no ha habido casos es difícil tomar decisiones pero es fundamental no arriesgarse”, concluyó.

