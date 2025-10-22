Estado de la Ruta 3: Vialidad le respondió al intendente de Azul

Ante la demanda presentada oportunamente por el intendente de Azul, Nelson Sombra contra la Dirección Nacional de Vialidad por el mal estado de la ruta 3 y la falta de obras de mantenimiento, y a la espera de que se expida el Juzgado Federal 2 para que dicte un recurso de amparo que obligue al organismo y a Corredores Viales SA a cumplir con “las obligaciones de mantenimiento, conservación y seguridad”, finalmente el apoderado Leandro Sverdlik de la entidad presentó un escrito de más de 10 páginas para contestarle al intendente Sombra.

“Niego terminantemente que la Dirección Nacional de Vialidad haya decidido el abandono y la falta de servicios de la ruta nacional 3“, dice una de las doce negaciones que el abogado incluyó en su respuesta. También desmintió que “no exista un servicio de mantenimiento, infraestructura y seguridad razonable que permitan una adecuada circulación vehicular”.

Seguidamente, Sverdlik rechazó que la ruta tenga “un deterioro significativo” y también que hayan aumentado los accidentes viales por ese mal estado de la cinta asfáltica. En este punto, el abogado de Vialidad criticó “la liviandad de las afirmaciones” hechas por el gobierno municipal azuleño en su demanda.

“Dice que existe un deterioro significativo de la infraestructura vial, pero es incapaz de traer material fotográfico o fílmico como prueba documental u ofrecer algún medio de prueba alternativo para demostrar sus dichos y fundar sus pretensiones”, consignó y agregó que “Con la nueva gestión presidencial, nos encontramos abocados a una etapa de transición“, dijo antes de recordar que están en marcha los procesos de concesión de la red vial federal.

Recordemos que la decisión del gobierno, desde diciembre de 2023, fue paralizar todas las obras públicas en marcha y privatizarlas.

