Estados Unidos, reduce su inversión para Argentina a u$s5 mil millones

21 noviembre, 2025 0

E.E.U.U analiza una opción más limitada: un financiamiento de corto plazo, con menor escala para cubrir los vencimientos de deuda en dólares de enero.

El plan de rescate por unos u$s20.000 millones para la Argentina, impulsado por J.P. Morgan Chase, Bank of América y Citigroup, quedó por ahora en stand by. Según publicaron, los bancos optaron por avanzar, con un esquema de financiamiento menor: un préstamo de corto plazo, equivalente a u$s5.000 millones.

La alternativa en evaluación consiste en una facilidad de financiamiento bajo la modalidad de un repo, mediante la cual Argentina intercambiaría un portafolio de inversiones por dólares provistos por los bancos. Ese esquema permitiría al país obtener liquidez para afrontar un pago de deuda de aproximadamente u$s4.500 millones en enero.

Luego de cumplir con ese compromiso, el Gobierno apuntaría a emitir bonos en el mercado internacional de deuda para reunir fondos adicionales y cancelar el repo.

Recordemos que la administración de Donald Trump había impulsado un paquete de asistencia más amplio para apoyar al Gobierno de Javier Milei, que incluía un swap con el Tesoro de Estados Unidos y un financiamiento paralelo de la banca privada. Sin embargo, esas gestiones no avanzaron y la opción de menor escala tomó protagonismo en las últimas semanas.

