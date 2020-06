Estafa telefónica: otro caso con llamadas desde un número de Córdoba

17 junio, 2020 Leido: 98

“Hola buenas noches, me llamo Beatriz, quiero avisar que hoy por la tarde recibí una llamada del número que adjunto, de Córdoba, me decía que era abogado de previsionales y que me habían otorgado un dinero por home banking. Me di cuenta que era estafa y le corté. No sé qué habría intentado pero quiero que se sepa que ese cordobés sigue llamando a jubilados”, consignó la oyente de LU 24 a través de la línea de WhatsApp de la radio.

Volver