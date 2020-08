“Estamos al caer…”, el posteo de un chofer de micros que exige mejores controles

El tresarroyense Fernando Ariel Bernaola, chofer de micros de larga distancia, realizó una publicación en Facebook para “exigirle a las autoridades, quienes son los que deben cuidar de nosotros, que los controles se realicen de forma tal que se conozca quién entra y quién sale de nuestra ciudad”.

“Me siento indignado… me siento desprotegido, yo quiero cuidar mi salud, la de mi familia, pero también deseo que quienes deben cuidarnos de nosotros cumplan con su deber como corresponde”, agrega quien “debido a la necesidad económica por la situación que atraviesa el país y muchos de mis colegas, es que hace unos días tuve que salir de viaje de trabajo contando con todos los permisos y protocolos correspondientes a la pandemia”.

El trabajador cuenta: “es mi segundo día aislado en cuarentena en un departamento en el cual vivo solo de forma tal que pienso seguir cumpliendo mi deber como tresarroyense a raja tabla por el simple hecho de ser un ciudadano responsable por y para el cuidado de mi familia, mio, pero también para cuidar del resto de los tresarroyenses”.

“Hoy estamos a tiempo, pero cada vez son más y más cercanos a nuestra ciudad los casos de coronavirus de los distintos distritos que nos rodean… no quiero que tengamos que volver a encerrarnos en nuestras casas… no quiero ver a mi ciudad enferma…no quiero ni imaginar que la gente se contagie solo por no haber tomado los recaudos necesarios por parte de quienes deben velar por nuestra salud. Quedo a disposición de la autoridad necesaria para corroborar con el cumplimiento de mi cuarentena”, sostiene.

