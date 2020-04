“Estamos atravesando un difícil momento económico”, dijo el Presidente de COADIS

El Presidente del Taller Protegido COADIS, Ricardo Pluis, habló de la actualidad de la entidad en el marco de la cuarentena y dijo que están atravesando un difícil momento económico, el taller está cerrado y con los operarios en sus casas.

A su vez contó, a través de nuestra emisora, que ayer la Federación de Talleres Protegidos tuvo una reunión con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad: “Nosotros tenemos un convenio con la provincia y la provincia le paga a los talleres -no a nosotros- las becas, y la las becas son insuficientes para pagar sueldos, pero esto viene de arrastre hace años”, dijo Pluis y al mismo tiempo indicó que tiene fondos para pagar hasta junio, “después veremos”.



El lunes 20 habrá otra reunión con el Ministerio para ver qué solución se le puede dar y mencionó que ayer se depositaron las becas: “Creo que desde el ministerio va haber una respuesta, los operarios a partir de mayo tendrán un aumento de 1500 pesos, es muy poco pero es una ayuda. Hay que tener fe, esperanza y no bajar los brazos. Cuidarnos y cuidar a los demás”.

“Esperemos que para junio se retomen las actividades, ya despacito algunos van retomando las actividades que es una situación difícil para los comerciantes, porque nosotros también somos un pequeño comercio y no generamos la cantidad de dinero que necesitaríamos porque si no, no estaríamos hablando de problemas, pero ayuda”, declaró.

