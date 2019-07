“Estamos confiados de que nos va a ir bien”, dijo la nueva concesionaria del Camping de Reta

Evelyn Alcetegaray fue adjudicada para concesionar el camping Martín Reta, tras proponer un canon anual de 15.000 módulos y obras por 1.300.600 pesos.

En diálogo con LU 24 dijo que cuenta con experiencia en hotelería, pero que nunca trabajo en camping y que le atrajo la propuesta. Es tresarroyense y vacaciona desde hace mucho en Reta. Tras un debate familiar decidió presentarse a la licitación. “Será un emprendimiento familiar”, manifestó.



“La propuesta nuestra apunta no solo a mejorar las instalaciones del camping sino también poder brindarle al turista lo que viene a buscar, estar en contacto con la naturaleza y la vida al aire libre, la paz de Reta, pero también que cuente, dentro de ese marco, con ofertas diferentes como disfrutar de una lectura, ver una película en el zoom, degustar una comida en la cocina del camping”, explicó.

También valoró que las instalaciones del camping hoy se encuentran en buenas condiciones, pero que hay que mejorar algunas cosas como el tendido eléctrico y los desagües cloacales. “Tenemos pensado hace uso de biodigestores para no contaminar las napas y en lo que es instalaciones eléctricas, también pensamos cambiar la mayor cantidad de artefactos eléctricos y luminarias tradicionales pasarlas a energía solar como para que sea un poquito más amigable con el medio ambiente”, precisó.

También propondrá para este primer año promociones cobrando la parcela o por persona y dependiendo de la carpa que tengan. En cuanto a la seguridad indicó que “tendrá un sereno por la noche, no solo en la salida y el ingreso de los pasajeros, sino que este regenteando y que este todo tranquilo. También tendremos unos box que estarán con candados para que la gente deje en la recepción sus cosas personales”.

Asimismo contó que tendrá una proveeduría y un restó: “No será restaurant este primer año, la idea que el año que viene nos encuentre más armados y tener un mayor servicio en lo que es comida. Este primer año pensamos hacer minutas y que la gente las pueda degustar en el zoom”.

Para finalizar aseguró: “Tenemos todas nuestras energías puestas ahí y esperemos que los turistas que ya venían nos sigan visitando y la idea es traer gente nueva y promocionarlo. Estamos confiados de que nos va a ir bien”, y agregó que esperan inaugurarlo para la Fiesta del Mate y la Torta Frita.