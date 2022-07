“Estamos expectantes por la inauguración del camino”, dijo el director de la EATA

Es inminente la inauguración del consolidado del camino alternativo a la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos y a la Chacra Experimental Integrada Barrow. “Es un camino que les viene muy bien a las familias, nos da una mano bárbara en cuanto a la logística porque va a alivianar la salida de la escuela, porque son muchísimos los vehículos que salen y el tiempo que lleva. Además está muy bien hecho, bien abovedado y con buena tosca, y con buenas posibilidades de drenaje, por lo que pude apreciar al recorrerlo”, aseguró el director de la EATA, Alejandro Mohamed.

“Entendemos que ya estaría lista la obra, que sólo falta cartelería, así que estamos expectantes por la inauguración”, sostuvo Mohamed. A las familias se las concientizará sobre su uso con un video que han grabado los propios alumnos, porque “la expectativa es que más gente use el camino entoscado pero de manera cuidada, segura, y para eso le enviaremos a las familias ese video indicándoles cuáles son los lugares donde hay que tener mayor precaución”.

“Cuando la gente vea el beneficio, que es un espacio seguro, cómodo y rápido, la gente lo va a usar”, concluyó.

La situación económica

En otro orden de cosas, Mohamed se refirió a la coyuntura económica cambiante y su impacto en la EATA. “Hay que estar muy atentos, la clave es esa. Tenemos una jefa de Administración, Diana Manterola; una comisión directiva y una subcomisión de finanzas que están permanentemente estudiando todas estas cuestiones; son profesionales que entienden de economía y la siguen minuto a minuto. El gasto más importante que tiene toda institución que presta un servicio es en sueldos, eso es lo que nos mueve la aguja, pero cuando hay aumentos de sueldos la Provincia habilita la posibilidad de incrementar el arancel”, explicó.

Mohamed advirtió, no obstante, que las dificultades económicas no provocan desgranamiento de matrícula “porque tenemos un equipo de Orientación Escolar que analiza cada caso, y la Escuela siempre acompaña a las familias para que no tengan que dejarla por no pagar el arancel. Además tenemos una asociación civil que gestiona becas para que los chicos puedan asistir con reducción del arancel y con cobertura completa y compra de indumentaria, elementos de estudio y transporte. La Escuela tiene un sistema de becas muy fuerte”, destacó.

Hoy son 1380 alumnos los que asisten en los tres niveles.

