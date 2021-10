“Estamos mirando para adelante, así conseguimos 40 o 50 viviendas”, aseguró Sánchez

5 octubre, 2021 Leido: 72

El Intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, habló con LU 24 tras realizar gestiones por viviendas y la ampliación del servicio de gas en las localidades del Distrito. Asimismo, se refirió a la campaña electoral.



“Nosotros ya tenemos el programa de 35 viviendas, lo estamos terminando, son las últimas seis que ya las vamos a estar entregando. Después quedan unas 10 donde ya tenemos las plateas hechas”, dijo.

“Hoy desde la mañana temprano, con la Subdirectora de Obras Públicas Ing. Silvina Ledesma, y Marcelo León de la Secretaría de Desarrollo Social, tuvimos una reunión con Agustín Simone, Administrador General del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires”.

“Hablamos de este tema principalmente, nosotros buscamos hacernos cargo de las 10 viviendas que quedan, las tomamos nosotros como Municipalidad para que no queden las obras tiradas. Con una cuadrilla y empleados Municipales estamos terminando ese barrio”, informó.

En cuanto al material y las formas de construirlas, el Intendente detalló que “son las viviendas de Villa Italia y de calle Ameghino al 1500. Son con paredes de telgopor y revocadas, ahora con el nuevo contrato, vamos a hacerlas de forma tradicional, igual son casas muy buenas”.

Sobre la reunión que mantuvo con Agustín Simone, Sánchez manifestó que “él estuvo con el Ministro Nacional recorriendo Tres Arroyos, ahora estamos mirando un poco para adelante así conseguimos un plan de 40 o 50 viviendas, nosotros propusimos algunos terrenos como para ponerlas en algún lado”.

“Ya estamos en condiciones, tenemos terrenos, algunos por plusvalía en camino de cintura. También hay algunos lotes que están a punto de salir las escrituras, hay una tanda de lotes importantes, para así podemos arreglar y hacer un barrio más significante”.

Gas en la ciudad y el Distrito

“Hay necesidades en algunas localidades donde hay que sumar algún tubo más, fui a hablar con el Ing. Pablo Pérez (Presidente de BAGSA), para iniciar el trámite. También estuvimos hablando de un proyecto muy interesante, que es hacer un gasoducto que vaya de Tres Arroyos a Claromecó, y de ahí, a Copetonas”, informó.

“Queremos dotar a las comunidades por un gasoducto y no por camión como lo veníamos haciendo. Lo importante es tener los proyectos primero, ellos nos tienen que dar una mano en la logística y demás, paro estamos en esto”, subrayó.

Ante la problemática que vive Claromecó, en términos de gas natural, Sánchez aseguró que la misma se debe a insuficiencia de gas establecida por los tubos contenedores. “Está faltando cantidad de gas, a Claromecó se le recomienda dos tubos más para completar esa deficiencia. Es el tubo, más todo el mecanismo, está alrededor de 6 millones de pesos cada uno”, dijo y agregó que son pocas las empresas con la capacidad de licitar dichas obras “cada vez que llamamos a licitación se presentaron una o dos”.

Campaña política y elecciones legislativas

Sánchez, detalló que el resultado de las elecciones PASO dejó muchas interrogantes y preocupaciones. “Todos dicen lo mismo, son elecciones muy difíciles y polarizadas. Desde el Gobierno Nacional se está preocupado y se está trabajando fuertemente para revertir la situación”.

Movimiento Vecinal

“Como todas las cosas en la vida, se solucionan y se sacan adelante con trabajo. Hay que hacer obras y explicárselas a la gente, hay que seguir gobernando y haciendo cosas. En la otra elección no explicamos que íbamos hacer solo explicamos lo que hicimos”, enfatizó.

“Hay que trabajar muchísimo, y explicarle a la gente que tiene que votar el Movimiento Vecinal porque Tres Arroyos va a seguir creciendo. Más allá de la pandemia y de la situación en el mundo, Tres Arroyos siguió creciendo, necesitamos el acompañamiento y vamos a estar explicándoles cada vez con más detalles a los vecinos”, detalló.

Ánimo social

La pandemia de coronavirus que afectó al mundo y a nuestro país, dejó varias secuelas en términos de ánimo colectivo, lo cual se manifestó en los resultados de las elecciones PASO desarrolladas el 14 de noviembre pasado. Ante esto, el Intendente consideró que “el humor de todos nosotros no está bien, por causas como la pandemia y lo económico, la grieta y demás, muchas veces esas cosas se reflejan en las urnas, uno va y por ahí vota lo que no tiene que votar, porque el problema de cada uno lo absorbe fuertemente”.

“Creo que vamos a salir adelante como país y ciudad, hay que gente muy trabajadora y perseverante. No me cabe duda que ese es el camino”, finalizó.

Volver