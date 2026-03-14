“Estamos satisfechos con la salud en Barra”, dijo Cancelarich (audio)

14 marzo, 2026 36

Durante la jornada de festejos del sábado, donde se celebró el 117 aniversario de Juan Eulogio Barra, la Secretaria de Salud de Adolfo Gonzáles Chaves, Dra. Cinthia Cancelarich, dialogó con LU24 y aseguró que “estamos satisfechos con los resultados en salud en Barra”.

Posteriormente, detalló avances en la sala y la forma de articulación con localidades vecinas como De La Garma: “tenemos 24 horas de guardias de enfermería presenciales, activas, atención semanal de médico clínico, pediatra, también nutricionista. Por otro lado, articulamos con las guardias médicas de 24 horas con De La Garma, que está a 15 minutos. Las derivaciones se hacen hacia allá”.

Por otro lado, destacó la articulación, el trabajo coordinado “hacemos actividades con instituciones educativas para mantener actualizada la situación de salud de la localidad, como por ejemplo el Programa de Salud Bonaerense”.

Luego se refirió a la situación de los medicamentos: “estamos bien en medicamentos. El municipio se ocupa de que llegue la medicación en tiempo y forma, en conjunto con Desarrollo Social. A pesar del recorte del gobierno nacional, estamos pudiendo cumplir”.

Para finalizar, destacó el fin de semana festivo, asegurando que “estamos contentos, esto se espera mucho. La comisión trabaja todo el año para que llegue este día tradicionalista”.

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