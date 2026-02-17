(video) Estará en la Fiesta del Trigo: Le tiraron un celular a Luck Ra en pleno show

Luck Ra, quien será la figura central de los espectáculos de la próxima Fiesta Provincial del Trigo, vivió una situación inesperada y peligrosa mientras brindaba su show en el Festival Nacional de la Confluencia. Desde el público le arrojaron un celular que lo impactó directamente en el rostro y lo obligó a interrumpir la presentación.

Apenas recibió el golpe, el artista frenó la música y se dirigió a la multitud visiblemente molesto. “Me tiraron con el celu re fuerte. ¿Quién fue?”, lanzó desde el escenario.

En medio del murmullo del público, alguien gritó: “Casi te matan, hermano”. Lejos de tomarlo con humor, Luck Ra respondió con firmeza: “Pero no lo digas orgulloso, mirá si me das en la jeta. Tranquilo, hermano, por favor”.

El cordobés insistió en el riesgo de ese tipo de conductas. “De verdad, es peligroso, mirá si me das en el ojo”, agregó antes de retomar el espectáculo. También recordó que instantes antes había pedido que no usaran el flash.

El video del momento se viralizó rápidamente y generó una ola de apoyo hacia el cantante. En redes sociales, muchos usuarios destacaron su reacción y defendieron su postura al reclamar respeto mientras estaba trabajando sobre el escenario. “Está perfecto su reclamo, él está trabajando, así que con la violencia a su casita”, dijo un usuario y otro añadió: “Tiene razón y fue muy educado”.

