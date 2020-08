“Este aniversario no es menos importante”, dijo Santillán en el cumpleaños de Chaves

22 agosto, 2020 Leido: 36

Con medidas de distanciamiento personal, este sábado autoridades de la Municipalidad de Gonzales Chaves encabezadas por el intendente Marcelo Santillán recordaron con un pequeño acto el 104° Aniversario del distrito.



El intendente junto a su equipo de gobierno, concejales y representantes de instituciones realizaron el izamiento de banderas en la Plaza 25 de Mayo a media mañana, y luego se trasladaron hasta el Hospital Anita Eliçagaray donde se inauguró el nuevo Centro Interdisciplinario Municipal, que reúne a profesionales del CPA, del área de discapacidad, desarrollo social y salud mental.

“Este aniversario no es menos importante”, dijo luego el Intendente en el parque de la Quinta La Paz, en el Museo Histórico Privado Gonzales Chaves, en referencia a la emergencia sanitaria que imposibilitó la tradicional fiesta que vive la ciudad cada año.

“Tenemos que rescatar los valores de tenacidad, de disciplina y de solidaridad que tenemos los chavenses, que fueron los que se demostraron en estos cinco meses cumpliendo con las pautas para conservar la salud… que es lo que hoy importa”, reflexionó Santillán, y aseguró que “lo vamos logrando, porque nos ha permitido en ese tiempo de cuidado preparar la sala de terapia intensiva que necesitamos”.

Mencionó: “Como no sentirnos orgullosos de eso; de los jóvenes que se bancaron las medidas, de los adultos mayores… porque sabemos las consecuencias de tiene el aislamiento al que nos sometió la pandemia”.

El jefe Comunal puso énfasis en la responsabilidad con la que los chavenses se han cuidado en este tiempo. ”Todos comprendimos lo que significaba la pandemia”, indicó.

En este sentido, expresó que Chaves “es un distrito bendecido en la provincia”, aunque advirtió: “Sabemos que la circulación comunitaria del virus es posible en algún momento, y para eso debemos estar preparados. Esto nos permitió ganar tiempo: capacitamos al personal de salud y ajustamos el sistema de controles de las localidades”.

”Recordaremos este aniversario como el año del pueblo valiente, que con disciplina y mucha solidaridad supo que tenía que cuidarse”.

”Esta situación es compleja y produce mucha angustia, pero soy optimista por lo que vendrá, porque sé que estamos unidos y eso es lo importante, y la comunidad lo ha demostrado”, completó.

En otro aspecto, “reivindicó al interior profundo de la Provincia de Buenos Aires en estos 104 años de autonomía, y me comprometo -dijo- a seguir luchando para que este interior siga teniendo voz”.

Además, volvió a destacar las obras que la pandemia no frenó, como fue la puesta en marcha de la modernización del sistema de salud, con la incorporación de la terapia intensiva y la creación de una sala de provisión de oxigeno medicinal en el hospital municipal.

“En este aniversario demostramos que con estas obras nos ponemos a la altura de lo que realmente necesitan nuestros pueblos: cuidar a los pacientes críticos como una sociedad moderna lo requiere, y dejar de depender de la disponibilidad de otros centros de salud”, sentenció.

El Museo abrió sus puertas

También se recordó al entrañable vecino Pablo Izquierdo, quien cuidó durante largos el Museo Histórico de la familia Gonzales Chaves. El Intendente Municipal fue el encargado de entregarle un presente a su hija, China Izquierda, y posteriormente la histórica casa quedó habilitada a las visitas. Asimismo, según informó dirección de Cultura y Educación, a partir de ahora el Museo Histórico abrirá sus puertas a los visitantes los días lunes, miércoles y viernes.

