El doctor Héctor Luppino, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Centro Municipal de Salud, advirtió que la solidaridad, la responsabilidad y evitar la discriminación y el estigma son fundamentales en la lucha contra el VIH, cuyo día mundial se conmemora hoy. Respecto de la situación en el distrito, aseguró que “se ha estabilizado un poco; si bien no hemos terminado todavía con las estadísticas de este año, podemos decir que se han dado alrededor de 15 casos, 9 varones y 6 mujeres, y nacieron tres chicos de mamás con VIH, que gracias a la profilaxis que se aplicó, nacieron sin la infección. De hecho, son 24 los bebés que han nacido de mamás con VIH y no se han infectado. Aquí en Tres Arroyos no tenemos bebés infectados con VIH en el sistema público, ni conocimiento de que los haya en el sector privado”.

Luppino consideró que, justamente porque las vías de transmisión del virus son las mismas, el mensaje relacionado con la prevención sigue siendo el mismo desde hace muchos años. “Son las relaciones sexuales no protegidas, la vía sanguínea a través de transfusiones de sangre contaminada que hoy es poco frecuente, el hecho de compartir dispositivos para el consumo de sustancias como agujas, jeringas y canutos, y la transmisión materno infantil. No hay otra”, sostuvo.

Finalmente, se refirió a la llamada “Estrategia 90- 90-90”, que apunta a que “el 90% de las personas con VIH estén testeadas, que de ellas, el 90% esté en tratamiento, y que a su vez el 90% tenga carga viral indetectable. Pero además se le agregó en los últimos tiempos otro 90, que sería que todas esas personas además tengan una buena calidad de vida, cosa que entiendo aún no se ha logrado”. Y describió algunas investigaciones en marcha, al tiempo que alertó en torno al avance de la sífilis, “porque a pesar de todas las medidas de prevención que se difunden, evidentemente no alcanza. La principal vía de transmisión es la sexual, las relaciones sin protección por vía vaginal, oral y anal”.

