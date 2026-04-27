Este domingo: nueva fecha para “Corré por el Hospi”

27 abril, 2026 0

El próximo domingo 3 de mayo a partir de las 11:00 mañana se realizará la postergada sexta edición de “Corré por el Hospi”, por cuestiones climáticas.

Es un evento solidario que tendrá su largada desde el Polideportivo Municipal, por lo que se convoca a toda la comunidad a participar por una causa muy importante.

El cronograma indica que de 8:00 a 11:00 se entregarán los kits y se recibirán las últimas inscripciones y habrá una charla técnica a las 10:45 .

La actividad es organizada por la Comisión Amigos del Hospital Pirovano con el objetivo de recaudar fondos para la reparación del mamógrafo, un equipo fundamental y de uso diario para el cuidado de la salud de toda la comunidad.

Quienes deseen inscribirse pueden solicitar el formulario enviando un WhatsApp al número de la dirección de Deportes, 2983-509201, o pueden acercarse personalmente a La Rioja 100, de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 14:00.

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