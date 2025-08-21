Este domingo se celebra el Jubileo de Niños en Tres Arroyos

Este domingo 24 desde las 10.30 horas, se llevará a cabo el Jubileo de Niños de la Parroquia de Luján, la cual ha sido elegida “Templo Jubileo”. Para la ocasión se darán cita chicos de toda la zona este de la Arquidiócesis de Bahía Blanca.

Entre las actividades ha desarrollar se destaca la procesión que a las 14.00 horas partirá desde el Templo por calle Colón hasta León, para retomar por Chacabuco y Av. Libertad, llegando de esa manera nuevamente al punto de partida. A las 15.00 horas está prevista la realización de la misa que será presidida por el Obispo Auxiliar Pedro Fournau, quien estará acompañado por sacerdotes de nuestra ciudad.

Será sin dudas una fiesta para los mas pequeños quienes de esa manera celebrarán el amor especial que Dios les tiene.

