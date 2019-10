Este domingo se realiza el Argentino Rural Bike

El Club Atlético Argentino Junior se encuentra abocado a la organización otro Rural Bike, esta vez bajo el formato de prueba individual. Se trata de la segunda edición de una propuesta que se llevará a cabo este domingo 6 de octubre y que tendrá fines solidarios. Desde la organización destacaron que las inscripciones vienen a buen ritmo e informaron que este sábado 5, de 17 a 20 horas, entregarán los kits a los participantes en Lamadrid 247.

Argentino Rural Bike comenzará a las 10:30 y la largada será desde el campo de deportes que la institución posee en Avenida Almafuerte 1400. Para la oportunidad, se dispuso el desarrollo de dos competencias que se realizarán en forma paralela, tanto para damas como para caballeros: una de 25K y la restante de 50K.



El valor de la inscripción es de 350 pesos (más un alimento no perecedero) para quienes deseen participar en la prueba de 25K; y de 450 pesos (más un alimento no perecedero) para los que quieran correr la de 50K. Se incluye la entrega de kit y un sándwich de almuerzo.

Para inscripciones, dirigirse a Lamadrid 247, visitar la página www.codigoaventura.com.ar o vía Facebook: Club Atlético Argentino Junior de Tres Arroyos

Al finalizar la carrera, todos los participantes tendrán su respectiva medalla, mientras que los tres primeros de cada categoría recibirán trofeo. Se ofrecerá servicio de cantina y sanitarios con duchas para los competidores.

La totalidad de los alimentos no perecederos que se reúnan en la jornada serán destinados al fútbol de las divisiones inferiores del Club Atlético Argentino Junior.