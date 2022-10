“Este es un grito desgarrado”: pedirán justicia por Fabiana Suita

13 octubre, 2022

Este viernes 14 de octubre se cumplen cuatro años del femicidio de Fabiana Suita, y amigos y allegados reclamarán justicia, desde las 12.30, en la plaza San Martín.

Aquel día, según la investigación a cargo del Fiscal Facundo Lemble, titular de la UFIJ N.º 13 de Tres Arroyos, en horas de la tarde, Carlos Javier San Román llegó hasta el departamento de Fabiana, ubicado en Magallanes al 1000 de esta ciudad, y utilizando un cuchillo con mango de madera y hoja de 12 centímetros de largo, le aplicó dos puñaladas provocándole heridas en cuello y tórax, las cuales le ocasionaron una hemorragia masiva que determinaron su muerte.

Según la Fiscalía, esa agresión se produjo aprovechando la relación desigual de poder, el dominio psicológico ejercido y la vulnerabilidad de la víctima, con quien convivió hasta días antes del hecho, todo ello en circunstancias que evidencian violencia de género.

En diciembre de 2021, La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal de Bahía Blanca declaró inadmisible un recurso de apelación planteado por la defensa de Carlos Javier San Román, en relación a una resolución anterior, donde no se hizo lugar al pedido de sobreseimiento por inimputablidad del acusado y se solicitó la elevación a juicio de la causa.

La medida implica que se deberá concretar el juicio oral contra San Román por el femicidio de Fabiana Suita, que hasta el momento no ha tenido lugar.

Quienes convocan al reclamo del viernes por justicia hicieron llegar a LU 24 el siguiente texto:

“Esto es un grito desgarrado.

El próximo viernes 14 de octubre se cumple un nuevo femicidio de Fabiana Suita. ¿Y la justicia? Brilla por su ausencia.

Esto es un grito desgarrado.

El femicida Javier San Román continúa gozando de la instancia de inexistencia de juicio, y por supuesto, condena.

Mató y no hubo juicio. Mató y no hay condena.

¿Cuánto tardó en quitarle la vida a Fabiana? Minutos. Si esto resulta crudo de leer e imaginarse, piensen en el daño y perjuicio que significa que no haya sido juzgado por tamaño hecho.

Fabiana perdió las oportunidades que la vida podría haberle dado. Perdió para siempre.

Cuatro años sin un ápice de justicia.

Por eso rogamos a quien pueda acompañarnos el próximo viernes 14, 12:30, en Plaza San Martín para marchar en su memoria y rogando justicia. Asimismo, nos gustaría que pudieran compartir y visibilizar la siguiente publicación, para que alcance muchas vistas y muchas personas se enteren de que seguimos insistiendo por la memoria de nuestra amiga.

Porque…

¿A Fabiana quién le hace justicia?

¿A Fabiana quien nos la devuelve?

¿A Fabiana quién la deja de llorar?

¿Quién borra el dolor de sus últimos minutos (meses) de vida?

¿Quién volverá a escucharla reír?

Nadie. Ninguno de nosotros.

El único actor posible es la justicia para garantizar lo único que pedimos, en un grito desgarrado.

Justicia, no brilles implacable, por tu ausencia. Nos duele.

Esto es un grito desgarrado.

FABIANA SUITA PRESENTE AHORA Y SIEMPRE”.

