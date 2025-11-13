Este fin de semana llega el Club del Cóctel a la Rural

13 noviembre, 2025 0

Este viernes y el sábado, desde las 20 en la Sociedad Rural de nuestra ciudad, se presenta por 1º vez de El Club del Cóctel, con una interesante propuesta para degustar diferentes opciones.

Adrián Arburu y Agustín Luquez, en LU 24, anticiparon que “los asistentes tendrán la posibilidad de hacer un recorrido por los distintos cocteles clásicos y de autor, habrá un DJ en vivo, destacada gastronomía, bartenders locales y de la región, de Bahía y de Mar del Plata”.

“En distintas barras se podrán degustar los diferentes cócteles y luego de la medianoche haremos un corte y seguirá luego la fiesta; habrá también una barra especial para quienes no consumen alcohol y para el “conductor designado”.

“El viernes se presentará una banda de jazz y el sábado cerraremos con Flor de Banda”, adelantaron.

“Hay descuentos en entradas como 5×4, y las mismas se pueden adquirir a través del link para comprar las entradas: https://www.cafaccess.com/evento/el-club-del-coctel y también abrimos un punto de venta físico en Avenida Moreno 180”, expresaron.

