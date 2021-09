Este jueves, con Quilmes – Argentino, comienza el Oficial de básquet

El Torneo Oficial de básquetbol de Primera División comenzará este jueves con el cotejo adelantado de la primera entre Quilmes y Argentino. El encuentro se disputará desde las 21 horas en la Caldera Cervecera.



La fecha continuará el viernes, desde las 21, con Costa Sud vs. Independiente (San Cayetano), Huracán vs. Alumni y Blanco y Negro (Suárez) vs. Club de Pelota. Libre: Sarmiento (Suárez).

