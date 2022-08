Este jueves descuelgan los cuadros de los comisionados en un acto en el Palacio Municipal

9 agosto, 2022 Leido: 669

La Juventud Peronista está convocando a participar, este jueves 11 de agosto a las 19.30, del acto en el cual los cuadros de los comisionados -quienes se desempeñaron como jefes comunales locales durante las dictaduras militares- serán desplazados del lugar que ocupan en la planta alta del Palacio Municipal, donde funciona el Concejo Deliberante. Cabe recordar que el proyecto en tal sentido, defendido en la Banca Ciudadana por un integrante de la JP, Kevin Monrroy, no fue aprobado en la última sesión, por lo que en uso de facultades que le confiere el reglamento interno del Cuerpo, el presidente Martín Garate anunció que descolgaría los cuadros.

“Estamos convocando a organizaciones, familiares de desaparecidos y a todo aquel que entienda que este es un acto de memoria y por los desaparecidos que tuvieron que sufrir esas épocas de la Argentina. Vamos a bajar los cuadros de los ocho comisionados, el acto no va a ser muy extenso, pero lo más importante es que cada uno de los ciudadanos que quiera participar esté presente. Para nosotros es muy importante reivindicar la democracia, defender las convicciones que tenemos y respetar de una vez por todas a los desaparecidos y a cada una de las personas que transitó y sufrió las dictaduras cívico militares”, indicó Pablo Robledo, integrante de la Juventud Peronista.

“Los cuadros van a ser cuidados porque son patrimonio cultural de la Municipalidad, pero por el momento van a ser reemplazados por imágenes alusivas que estamos analizando. El Municipio decidirá si quiere reubicarlos en un museo, nosotros tenemos claro que no queremos que queden a la deriva, sino que sería importante que a través de ellos la gente pueda conocer qué pasó en esa época. Este es un avance más en la búsqueda de memoria, verdad y justicia”, completó Robledo.

El rechazo de los bloques

Respecto del rechazo al proyecto por parte del Movimiento Vecinal y Juntos, Robledo dijo no comprender “por qué si están a favor de la democracia, como dijeron en la sesión, siguen reivindicando a las personas que están en los cuadros, que nosotros no queremos ocultar sino que estén en otro lugar. Se ve que al no interesarse por charlar con nosotros, no entendieron el proyecto. Y con respecto a Juntos, es entendible que no estén de acuerdo si tienen en el bloque a personas que comparten publicaciones que reivindican la dictadura. Nos sorprende, no obstante, de la gente que pertenece a la UCR, porque ellos fueron un pilar muy importante en la defensa de la democracia”.

“Y a los que dicen que no es un tema importante, no solo les pregunto cuándo lo va a ser, porque estos cuadros llevan años colgados en estas paredes y siempre es un buen momento para defender la democracia y reivindicar el orden constitucional, mientras en el Concejo se discute señalizar el ascensor o comprar una moto de agua con marcha atrás”, concluyó Robledo.

Volver