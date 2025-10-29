Este jueves: El Conservatorio de Música tendrá un concierto de flauta

29 octubre, 2025 0

El jueves 30 de octubre, a partir de las 19:30hs, en el nuevo edificio del Conservatorio Provincial de Música de Tres Arroyos, ubicado en Lisandro de la Torre 1301, se desarrollará un Concierto de Flauta organizado desde la cátedra de Flauta Traversa a cargo del profesor Manuel Aguinaga. La entrada será libre y gratuita.

En esta oportunidad podrán escucharse distintas formaciones en dúos de alumnos de Flauta Traversa con profesores de guitarra, piano y percusión.

Participarán las alumnas Martina Isasa y Mariela Femenías, acompañadas de los profesores Matías Liva, en guitarra, Tomás Angeloni en marimba, Claudia Sesto en piano.

También será oportunidad de escuchar el dúo formado por el profesor Manuel Aguinaga junto a la pianista, ex profesora de la institución, Lucía Cavecchia.

